O xuízo por branqueo contra Los Charlines, en marcha na Audiencia Nacional cun acusado menos por demencia

Xuízo contra o clan de Los Charlines na Audiencia Nacional por branqueo das ganancias obtidas do narcotráfico © EFE/ Sergio Pérez

A Audiencia Nacional empezou a xulgar este xoves o último xuízo pendente contra o clan de Los Charlines por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico, derivado da bautizada como 'operación Repesca', que puxo ao descuberto o patrimonio sospeitoso de tres xeracións distintas do clan familiar.

A causa iniciouse contra 13 persoas, pero tres faleceron durante a instrución -o patriarca, Manuel Charlín Gama; a súa esposa, Josefa Pomares; e o seu fillo Manuel-, de modo que a acusación seguíase contra dez. Finalmente, con todo, tan só se han sentando no banco nove.

O acusado José Tato Arca, un dos catro alleos á familia, non compareceu e presentouse un informe que recolle que presenta unha "demencia sobrevinda" que lle impide exercer o seu dereito á defensa porque ten afectada o fala e o entendemento. A pedimento da Fiscalía, o tribunal acordou o arquivo da causa contra el.

No banco sentaron catro fillos do patriarca, Josefa, Teresa, Melchor e Óscar Charlín Pomares; as súas netas Natalia Somoza e Noemí Outón; os avogados Santiago Docampo e Roberto Adán; e o construtor Ramón Rodríguez Paz.

A primeira sesión centrouse nas cuestións previas presentadas polas partes e, en especial, na petición dos acusados para que se anule o proceso xudicial e en que, no caso de que a causa siga, que se permita aos acusados declarar en último lugar.

As defensas piden a nulidade baseándose na existencia de dilacións indebidas na tramitación da causa, que fixeron que pasase 13 anos desde a detención dos acusados, 15 desde o inicio da investigación; na prescrición dalgúns feitos; e na incorporación á causa de conversacións confidenciais avogado-cliente de dous dos procesados.

Josefa Charlín pide o arquivo da causa por prescrición dos feitos e porque o sumario recolle "un centenar de conversacións telefónicas de avogado-cliente" que "vulnera a confidencialidade" e supón un "intolerable menoscabo" do dereito de defensa. Ademais, apela ás dilacións porque, en palabra do seu defensa, "nada se parece tanto á inxustiza como a xustiza tardía".

María Teresa Charlín e Natalia Somoza tamén apelan ao "carácter prospectivo da investigación". A orixe da operación Repesca está vinculado a estas dúas acusadas, nai e filla, en 2008. A Xustiza sacou a poxa a depuradora de Sochar, na Illa de Arousa, propiedade da familia para pagar a débeda que tiñan coas 70 traballadoras da conserveira Charpo. As alarmas dos investigadores soaron cando poxou Natalia e Teresa e o seu irmán acompañárona.

O resto de acusados, un empresario secundan as cuestións previas plantadas, insistindo nesas gravacións de conversacións que estarían protexidas pola confidencialidade avogado-cliente.

Respecto diso, o fiscal, Luís Uriarte, ex fiscal Antidroga de Pontevedra, asegurou que nesas conversacións "non se vulneran dereitos fundamentais".