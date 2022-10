Unha información procedente de Pontevedra axuda a desarticular unha rede de tráfico de drogas en Málaga

Caleta nun dos vehículos do grupo © Policía Nacional Droga intervida na operación Papito © Policía Nacional Droga intervida na operación Papito © Policía Nacional

Unha información procedente de Pontevedra, a través da Unidade de Drogas e Crime Organizado (Udyco) da Policía Nacional, foi crucial nunha recente operación antidroga que permitiu desarticular unha organización criminal asentada na provincia de Málaga e intervir 230 quilos de cocaína.

O grupo criminal tiña estreitos lazos cun coñecido clan galego vinculado co narcotráfico. Segundo publica La Voz de Galicia, está vencellada cun de los sobrinos do coñecido narcotraficante xa falecido Manuel Charlín Gama.

Os investigadores detiveron a nove persoas en Málaga, Granada e Madrid pola súa presunta implicación nos delitos de pertenza a organización criminal, tráfico de drogas e tenencia ilícita de armas. Oito deles xa están en prisión por orde do Xulgado de Instrución número 5 de Torremolinos.

Ademais, efectuaron media ducia de rexistros de Torremolinos, Marbella, Málaga capital, Granada e o municipio madrileño de San Agustín de Guadalix e interviñeron a cocaína referida citada e tamén dous quilos de haxix, 234.000 euros en efectivo, un arma de fogo e cinco vehículos -dous ‘caleteados’-, entre outros efectos.

A operación, bautizada Papito, realizárona de forma conxunta axentes adscritos a Udyco Costa do Sol e Pontevedra tras unha información recibida en agosto en Pontevedra. Os policías centraron as súas sospeitas iniciais nun home con varias detencións anteriores por tráfico de drogas en Málaga e Galicia que retomaría o negocio ilícito relacionado co narcotráfico.

A Policía detectou que o grupo contaba con varios integrantes e unha clara repartición de funcións entre eles. No máis alto da xerarquía situábase o principal investigado, de 42 anos e afincado na localidade malagueña de Torremolinos, que lideraría a trama dedicada á adquisición, almacenamento e distribución de cocaína a nivel nacional.

Xunto ao xefe da rede destaca a participación dunha muller de orixe suramericana -residente en Torremolinos e relacionada co clan galego no pasado-, que se dedicaría a labores de transporte de droga en coches preparados para ocultar estupefacientes en oquedades de gran capacidade no maleteiro, con sistema hidráulico de apertura.

Así, a investigada sería a encargada de realizar pórtelos de substancias, podéndose constatar desprazamentos ás cidades de Málaga, Selecta, Madrid e Marbella, entre outras. Un deses portes foi interceptado polos axentes, que procederon á aprehensión de máis de 30 quilos de cocaína ocultos na ‘caleta’ dun vehículo.

Noutro chanzo do armazón, a organización contaba con gardadores da droga, entre eles un responsable dun taller de chapa e pintura nunha nave industrial de Marbella. Alí, os axentes localizaron, ao fondo do inmoble e taponado por outros vehículos que dificultaban o acceso ao seu interior, un coche ‘caleteado’ no que interviñeron máis de 80 quilos de cocaína e un arma de fogo curta preparada para ser utilizada.

A organización contaba, ademais, con outras garderías nunha vivenda doutro dos investigados, en Churriana -Málaga capital-, onde foi localizado un zulo que aloxaba máis de 50 quilogramos de cocaína, e, doutra banda, un inmoble do municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, onde foron intervidos outros 30 quilos da mesma substancia e detívose ao seu morador coa colaboración da Brigada Central de Estupefacientes.

A rede desmantelada tamén contaba con varios distribuidores da droga nas provincias de Málaga e Granada, destacando entre eles a figura dun investigado que resultou detido na capital granadina e a quen se interveu máis de 140.000 euros en efectivo procedente do negocio ilícito.