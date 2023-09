Primeiro encontro institucional "moi positivo" entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación

Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot Primeiro encontro institucional entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación © Mónica Patxot

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e o presidente da Deputación provincial, Luís López, mantiveron este xoves o seu primeiro encontro institucional.

Na visita á sede municipal da rúa Michelena, do mesmo xeito que fixeron todos os anteriores presidentes e presidenta da Deputación, Luís López asinou no libro de honra do Concello onde deixou a seguinte dedicatoria: "Ao Concello e á Deputación únenos o mesmo fío común: os pontevedreses".

Lores agradeceu ao presidente que elixise a Pontevedra como primeiro concello para visitar oficialmente como novo responsable provincial despois da súa toma de posesión o pasado mes de xullo.

O alcalde valorou "moi positivamente" este encontro que serviu para abordar as relacións entre as dúas institucións dado que a Deputación ten na cidade non só as súas sedes política e administrativa, senón moitos dos organismos e entidades dependentes dela como o Museo, a Cidade Infantil Príncipe Felipe, o ORAL, a sede de Turismo Rías Baixas, a estación fitopatolóxica do Areeiro, entre outros. "Hai unha interdependencia indiscutible", sinalou o rexedor, "Pontevedra non se pode entender sen estas dúas institucións", engadiu o presidente.

"Sen aspirar a ter un convenio de capitalidade como ten Santiago, nós esperamos que haxa unha deferencia como sempre houbo da Deputación co Concello de Pontevedra", comentou o alcalde.

Despois desta entrevista, a conclusión á que chegou Miguel Anxo Fernández Lores é que "vai seguir existindo e a existir esa colaboración institucional en todos os sentidos" e por tanto dixo estar "moi satisfeito".

Lores detallou que haberá "colaboración económica en proxectos do propio Concello" e tamén axuda municipal para iniciativas que son "comúns e de interese mutuo".

Ao alcalde preocupáballe era "a forma de colaboración entre Concello e Deputación" pois ata o de agora había unha participación económica de preto de tres millóns de euros anuais en proxectos e convenios específicos que, segundo confirmou Luís López, vai manter, polo que Lores dixo estar "encantado".

Tamén o presidente da Deputación agradeceu o "ton cordial total e absoluto" deste primeiro encontro. "Creo que damos un bo exemplo", comentou, "o que os cidadáns non esperan de nós é unha crispación permanente nin que convertamos as institucións en trincheiras".

SANTA CLARA E O MUSEO

Entre os asuntos "estratéxicos" abordados neste encontro tiveron un papel destacado o proxecto de rehabilitación do antigo convento de Santa Clara e a reforma dos edificios históricos do Museo na Praza dá Leña que, "van seguir na súa globalidad máis ou menos como estaban previstos, de acordo con os convenios que temos asinados", dixo o alcalde.

"Aquí concordamos plenamente no obxectivo", ratificou Luís López.

Respecto ao antigo cenobio das clarisas, a Deputación realizará unha inspección para avaliar o seu estado estrutural e de conservación, analizará todos os plans en marcha "para axilizalos" e logo procederá a "considerar canto antes a apertura de espazos do convento para actividades culturais e educativas". "É un proxecto de cidade", destacou o presidente provincial.

En canto aos edificios históricos da institución museística: o García Flórez e o Castro Monteagudo, a Deputación está pendente de recibir a cesión do subsolo por parte do Concello e o permiso de Patrimonio, para sacar a licitación esta obra que conta cun orzamento de 8 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses.

Na reunión tamén falaron sobre o convenio para construír o vial de acceso a Montecelo, sobre a rexeneración da Xunqueira de Alba, e da construción do novo vial de Mollabao, entre a estrada vella e a avenida de Marín, un convenio subscrito en decembro de 2020 e que ser prorrogado á espera da autorización de Costas do Estado. "Todos os convenios asinados van rematar", concluíu Lores.