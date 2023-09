Rafa Domínguez sostén que o camarote de Méndez Núñez vai manterse nos edificios históricos do Museo

Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación, con persoal técnico para tratar a reforma dos edificios históricos do Museo © Deputación de Pontevedra

Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación e responsable político do Museo de Pontevedra na institución, mantiña nas últimas horas unha reunión co persoal técnico do organismo para tratar sobre as obras que se van a acometer nos edificios García Flórez e Castro Monteagudo, inmobles históricos do Museo que levan case unha década pechados ao público polos problemas estruturais que presentaban.

A Deputación de Pontevedra ten previsto acometer as obras de reforma. Rafa Domínguez indicou que "imos investir o que faga falta para que salga adiante".

Neste sentido, a diferenza do que sinalara César Mosquera no anterior mandato cando o deputado nacionalista exercía de vicepresidente e responsable do Museo no goberno bipartito provincial, Domínguez asegurou que o camarote de Méndez Núñez seguirá e poderá verse unha vez os edificios reabran ao público.

Desta forma quixo enviar unha mensaxe de tranquilidade "a tanta xente que me preguntou pola rúa por este tema".

O vicepresidente provincial afirmou que a obra é fundamental e "terá todo o apoio da Deputación". A reforma destes edificios estaba previsto que se iniciase a finais deste 2023.