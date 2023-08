Vaipolorío recolleu 220 quilos de lixo no tramo urbano do Gafos

Xornada de limpeza no río Gafos © Vaipolorío

Os voluntarios da asociación Vaipolorío recolleron na terceira xornada do verán de limpeza do leito do río Gafos un total de 220 quilos de lixo.

Esta cantidade triplica o que viña recollendo ata o de agora debido, segundo explican os portavoces de Vaipolorío, a que a recollida tivo lugar no tramo urbano.

Outra circunstancia que chamou a atención é o baixo caudal que leva o río. Trátase dunha situación da que xa se alertou na primavera pero que agora alcanza límites preocupantes.

Están programadas novas xornadas de limpeza no Gafos para o vindeiro domingo, día 20, e o 27 de agosto. Para participar nesta actividade hai que apuntarse chamando ao 676842942.