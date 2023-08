Queres participar nunha xornada de limpeza do río Gafos?

A asociación Vaipolorío programa para este domingo día 20 de agosto unha nova xornada de limpeza do rio dos Gafos.

Será a cuarta que organiza este verán. Lembremos que a anterior as 21 persoas que acudiron como voluntarias a esta actividade recolleron un total de 220 quilos de lixo do tramo urbano do río.

Para participar nesta xornada de limpeza hai que apuntarse chamando ao 676 842 942.

O Gafos presenta este verán un caudal preocupantemente baixo, unha circunstancia que favorece a súa limpeza pero que supón unha grave ameaza para a biodiversidade deste ecosistema fluvial. É unha situación similar á do ano pasado cando se decretou unha alerta por seca na conca do Lérez.