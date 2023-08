Vaipolorío retirou en agosto máis dunha tonelada e media de lixo do Gafos

Xornada de limpeza do Gafos © Vaipolorío Xornada de limpeza no río Gafos © Vaipolorío Noite dos morcegos © Vaipolorío

A asociación ecoloxista Vaipolorío retirou este mes de agosto un total de 1.559 quilos de lixo do río dos Gafos.

O colectivo ambientalista completou este domingo a súa quinta e última xornada de limpeza na que participaron 21 persoas voluntarias que retiraron preto de 800 quilos de lixo, principalmente, colchóns e chatarra e roupa.

Nesta ocasión traballaron no tramo comprendido entre a estación de autobuses e o albergue de peregrinos.

Nesa zona atópase o poboado chabolista da rúa Otero Pedrayo, un foco marxinal que constitúe un problema social e tamén ambiental que se arrastra desde hai décadas na cidade que segue sen ser corrixido por parte das administracións local e autonómica.

NOITE DOS MORCEGOS

Este sábado 26 de agosto celebrouse a noite europea dos morcegos e Vaipolorío desenvolveu unha xornada de captura, estudo e explicación das características destes animais en colaboración coa Asociación Morcegos de Galicia, dentro das actividades de Ponteverán, que promove o Concello de Pontevedra, a través da oficina de Xuventude.

Ao longo da noite do sábado integrantes de Morcegos de Galicia, especialistas no estudo destes mamíferos, ofreceron datos sobre estes animais e desmitificaron as falsas lendas que existen sobre eles. Ademais, as persoas que participaron tiveán a oportunidade de escoitar os sons que emiten.

Esta actividade leva anos celebrándose en sesión nocturna na contorna do río Gafos nesta data coa intención de achegar coñecemento sobre os morcegos á poboación máis nova.