O Liceo Casino revalida éxito no seu Baile de Gala, ao que non falta Rajoy

A Cea-Baile de Gala, que cada ano organiza o Liceo Casino de Pontevedra, segue sendo unha das citas máis esperadas e concorridas do verán pontevedrés e das Festas da Peregrina, revalidando éxito de organización e asistencia. Nesta edición, un total de 11 mozas realizaron a súa "posta de longo".

O evento tivo lugar este sábado 12 de agosto e novamente conseguiu encher de cor e alegría o Parque de Verán do Liceo na Caeira nunha cita na que non faltou o ex presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que regresou á cita despois de cinco anos. A última vez que asistiu foi en 2018 e este ano a súa presenza coincidiu coa 'posta de longo' dunha sobriña.

A cita estival é un punto de encontro tradicional para numerosos socios, familias e acompañantes, así como amigos e socios pertencentes ás Sociedades de Intercambio coas que o Liceo Casino ten convenio.

Pendentes do reconto oficial, calcúlase que houbo máis de 5.000 asistentes, mesmo preto de 6.000, con gran cantidade de socios e invitados chegados de diferentes puntos da xeografía estatal, e mesmo doutros países, que aproveitan esta cita para reencontrarse con familiares, amigos e coñecidos.

Aínda que nesta ocasión a nova directiva presidida por Alejandro Regueiro abrira aos seus socios homes a posibilidade de poder tomar parte activamente nesta tradición por primeira vez na historia, non houbo participantes masculinos, sendo 11 as mozas que realizaron a súa "posta de longo": Mariña Abargues Costa, Elena Abargues Costa, Dores Chacón Landín, Marta Rajoy Fernández, María Vázquez Serén, Clara González da Ballina Roca, Martina Campo Deus, Lucía Sañudo Vázquez, Natalia Pedrosa Ferreira, Alejandra Caruncho Rodríguez e Juri Sena, esta última, xoven actriz e modelo xaponesa, que veu desde o seu país expresamente para participar nun evento que en Xapón celébrase de forma pública como "o Día da Maioría de Idade", sendo declarado festivo nacional, como declarou no programa "Cara a Cara" de PontevedraViva Radio, e no que as e os mozos celebran a súa entrada na idade adulta ao cumprir os 18 anos.

As "debutantes" foron chamadas unha a unha para ocupar a pista de baile. Tras ser recibidas polo presidente do Liceo Casino, Alejandro Regueiro, cumprían o ritual de "presentarse en sociedade" da man dos seus padriños.

A continuación, todos eles danzaron a ritmo de valls. Desta maneira, dábase apertura a unha festa-baile con diferentes estilos: na pista 1, o baile estivo amenizado pola Orquestra Chattanooga, na pista principal, e o DJ Jamar Audio, cunha selección de música pop. Nas pistas 2 e 3, pop español, estranxeiro e música actual e na pista 4, reggaeton urbano, música trap e actual disco, que se prolongou ata o amencer.

Como de costume, previamente ao acto de presentación das debutantes e ao baile, tivo lugar a Cea de Gala, ás 22.00 horas, coa asistencia de 600 comensais e un menú preparado para a ocasión pola Brisa Atlántica. O menú constou de ensalada de bogavante, tomate negro de Santiago e vinagreta doce de té macha; robaliza coa súa pil pil, allo tenro e pataca en abanico confeitada; carrillera de demiglace de verduras ao Pedro Ximénez, parmentière de pataca e trufa, e como sobremesa, cúpula gold, chocolate gold, crema de queixo, ferrero, lotus con café, caramelo salgado e base de biscoito de chocolate..

Á cea e posterior gala asistiron segundo informou o Liceo Casino numerosas autoridades, que foron recibidas polo presidente da Sociedade, Alejandro Regueiro, acompañado dos membros da súa Xunta Directiva.

Entre outras personalidades, déronse cita na Caeira: o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente da Deputación Provincial, Luís López; o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez Artime; a alcaldesa de Marín, María Ramallo; a ex presidenta do Congreso e actual deputada Ana Pastor; e o seu marido e presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa.

Tampouco faltaron o presidente da Audiencia Provincial, Francisco Javier Menéndez Estébanez; o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado; o xeneral xefe da Brigada Galicia VII, Brilat, Alfonso Pardo de Santayana Galbis; o comandante-director da Escola Naval Militar, Pedro Cardona Suanzes; o coronel da Garda Civil, Simón Venzal Contreras; e o comisario xefe provincial da Policía Nacional, Juan José Díaz Jiménez.

