RADIO.- Juri Sena, unha nova actriz e modelo xaponesa que se presenta no Baile da Peregrina do Casino

René Saito exercerá de padriño de Juri Sena no Baile da Peregrina

Juri Sena aterrou esta semana en Pontevedra acompañada da súa nai e a súa tía, Chiharu Shibahara e Chika Sakamoto, respectivamente. Para ela e a súa proxenitora é a primeira vez que visitan as Rías Baixas. A nova é actriz e modelo no seu país, Xapón. O seu anfitrión é outro compatriota, o doutor René Saito, quen ten xunto á súa parella o seu "refuxio de paz" en Cotobade. A través de Saito, o arquitecto Mauro Lomba, exerce estes días de cicerone.

Todos eles comparten un intre de charla no podcast 'Cara a cara'. Juri Sena actualmente aparece na canle da televisión pública xaponesa NHK - un dos tres máis vistos do país -, nunha serie dramática. "É parte do meu soño e de empezar a miña carreira onde me quero desenvolver", di Juri, que tamén quere compaxinar coa modelaxe, para o que xa ten unha oferta laboral unha vez que termine a rodaxe da serie.

Esta moza inspirou igualmente unha personaxe de manga "en Xapón e Corea o manga está moi presente. É unha forma tamén de proxectar a miña carreira profesional". A arquitectura, a natureza, a paisaxe, a cultura, a gastronomía ou o vínculo desta poboación co mar son cuestións das que desde o primeiro día de estancia estivo empapándose. Mesmo xa nos deixa unha presentación en español.

Unha das convocatorias festivas ás que vai acudir é o Baile da Peregrina do Liceo Casino. Juri Sena será unha das mozas que se presenten en sociedade e estará apadriñada por René. Ocasión que, cóntanos, aproveitará para seguir aprendendo "máis cultura, máis inspiración". Sinalar que en Xapón celébrase o Día da Maioría de Idade. Neste caso trátase dunha festa pública - ese día está declarado festivo nacional -, na que as e os mozos celebran a súa entrada na idade adulta ao cumprir os 18 anos (ata o 2018 era aos 20 anos de idade).

