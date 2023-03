A Subdelegación do Goberno abre as súas portas á cidadanía

Subdelegación do Goberno en Pontevedra © Mónica Patxot

Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra, convida as persoas interesadas a participar nas xornadas de portas abertas que organiza a Administración Pública.

O xoves 23 de marzo está previsto que se desenvolva un percorrido divulgativo aberto a toda a cidadanía que se inscriba previamente. Daranse a coñecer as principais oficinas e as salas do edificio da Subdelegación en Pontevedra. Tamén se indicarán os servizos que ofrece e as competencias. A visita iniciarase ás 11.00 horas.

O día 22 tamén se realizará unha xornada de portas abertas na sede da Dependencia de Sanidade Exterior, que se atopa na Estación Marítima do Porto de Vigo. Ofrecerase un percorrido polas dependencias do Centro de Vacinación Internacional e polo laboratorio de alimentos de Sanidade Exterior con explicacións sobre as súas actividades.

As persoas interesadas en participar nalgunha destas dúas iniciativas deberán apuntarse a través do correo electrónico subdelegación.pontevedra@ correo.gob.es indicando o nome, apelidos, DNI e un teléfono de contacto. Tamén se poden inscribir a través da web do goberno: https://mpt.gob.es/ delegaciones_gobierno/ delegaciones/galicia/sub_ pontevedra/informacion-semana- administracion-abierta.html

Larriba sinala que con esta iniciativa pretenden mellorar a visión que moitas persoas manteñen sobre a Administración a través dun exercicio de proximidade e transparencia.