Pensionistas e persoas xubiladas da CIG concéntranse contra a exclusión dixital

Pensionistas e persoas xubiladas da CIG concentráronse este xoves diante das oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) das sete cidades galegas, entre elas Pontevedra, para denunciar a exclusión dixital que sofren.

Representaron nestes actos, as dificultades que se atopan para lograr contactar co organismo e as colas ás que fan fronte para arranxar trámites tan necesarios como a solicitude da pensión ou da xubilación.

As protestas forman parte da campaña da central nacionalista que comezaba en febreiro na que se recollen sinaturas para entregar á Valedora do Pobo reclamando a eliminación das barreiras de acceso a servizos públicos como a sanidade ou ao propio INSS para realizar diferentes procedementos administrativos.

Alertan da fenda dixital á que se enfronta o colectivo de persoas maiores provocando unha situación de vulnerabilidade e, como consecuencia, unha exclusión social.