O novo centro da Fundación Juan XXIII, un "paso adiante" para a cidade

Sesenta persoas traballan actualmente no novo centro que a Fundación Juan XXIII ten en Pontevedra, un edificio destinado á formación e integración sociolaboral de persoas con discapacidade intelectual que está situado na rúa Sor Lucía.

O centro está nunha parcela cedida en 2017 polo Concello, que considera que estas instalacións supoñen un "paso adiante importantísimo" para a cidade, segundo destacou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, durante a visita que realizou este venres.

Tras manter unha xuntanza co padroado do colectivo, Fernández Lores coñeceu a situación actual do centro e os plans de futuro cos que contan para seguir traballando a prol dunha sociedade mellor e con máis oportunidades para os seus usuarios.

O rexedor subliñou o labor que se realiza neste centro, no que os seus usuarios adquiren coñecementos e dinámicas de traballo en xardíns e outras actividades, porque axuda a que persoas con discapacidade "poidan integrarse laboral e socialmente no mundo".

Lores quixo transmitir os seus parabéns a toda a Fundación Juan XXIII, logo do esforzo realizado para a creación deste novo espazo, con fondos propios, e poñelo a disposición da sociedade dun xeito altruísta.