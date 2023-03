Unha xornada de convivencia para fomentar a diversidade e a inclusión entre os máis novos

Xornada de convivencia entre Juan XXIII e o colexio Sagrado Corazón © Concello de Pontevedra Xornada de convivencia entre Juan XXIII e o colexio Sagrado Corazón © Concello de Pontevedra

Usuarios da asociación Juan XXIII, que atende a persoas con discapacidade intelectual, recibiron este venres ao alumnado do colexio Sagrado Corazón. Todos eles participaron nunha xornada de convivencia organizada para fomentar a diversidade e a inclusión entre os máis novos.

A este encontro, que se celebrou na sede que Juan XXII ten na rúa Eduardo Blanco Amor, acudiron 75 alumnos de 2º de Primaria deste colexio e corenta usuarios do colectivo.

Aproveitando que os alumnos do Sagrado Corazón están actualmente estudando as plantas a través dun obradoiro escolar, o proxecto incluíu un taller de xardinería e tamén a celebración de xogos populares, converténdose así nunha xornada de convivencia lúdica.

Deste xeito, os usuarios de Juan XXIII tomaron o rol de profesores, ao tempo que adquiriron visibilidade ante os pequenos.

"A finalidade é que os usuarios de Juan XXIII se sintan motivados e que os alumnos vexan as diferentes capacidades como algo que é parte da nosa realidade, que non é nada diferente, senón simplemente unhas habilidades distintas", sinalou Marta Rodríguez, profesora do Sagrado Corazón.

A iniciativa, que xurdiu con vocación de continuidade no tempo, contou coa presenza e o apoio do concelleiro de Benestar Social, o socialista Marcos Rey, que acudiu ás instalacións da asociación para gozar dos xogos e talleres desenvolvidos.