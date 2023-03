Homenaxe ao traballo das mulleres que fixeron que o polbo á feira sexa un manxar no interior

Presentación do acto no Museo Manuel Torres © Opromar

O Museo Manuel Torres de Marín acolleu este venres a presentación dunha iniciativa que centra a súa mirada na creación do polbo á feira como reflexo do empeño e sabedoría das galegas ao longo dos séculos.

O acto contou coa presenza da alcaldesa da vila mariñeira, María Ramallo, e do director xerente de Opromar, Juan Carlos Martín Fragueiro, que resaltou como acto principal unha exposición divulgativa que estará tanto en Marín como en Oseira, hermanadas polo polbo desde hai séculos.

E é que O Carballiño é o templo do polbo capturado historicamente pola frota de Marín e as mulleres foron claves na chegada, distribución, preparación e glorificación deste manxar.

Desde Opromar contan que o Mosteiro de Oseira e o capitán e logo monxe Diego Arias, recibiu como pago aos seus servizos o Coto de Marín, o que provocaron a conexión entre Marín e Carballiño no século XII. Pero foi grazas ao arduo traballo das mulleres que o polbo chegou terra dentro e converteuse en capricho histórico e sinal de identidade para a localidade do interior e de orgullo para a mariñeira.

Desde 1150 ata 1830, o mosteiro tivo dereito aos diezmos da produción de pescado marinense, entre os que se atopaba un produto en principio pouco valorado como o polbo, ao que beneficiaba a súa capacidade de conservación. Dese desprezo gastronómico rescatárono o tempo e as mulleres para que, tras a desamortización de Mendizábal e no século XIX, ese brioso animal de oito patas seguise sendo parte inherente a unha localidade sen mar.

Esta historia iniciada por homes pero magnificada por mulleres coincide co desexo de Opromar de facer xustiza con ese labor feminino. 'Faenando cara á igualdade', en 2018; 'Bravas do Mar', en 2020; e 'Nereidas na pesca', en 2021 son todos pasos dun só camiñar que agora vive outro capítulo.

Por iso agora desde Opromar e apoiados nunha rigorosa investigación histórica, demostran a través do polbo á feira o labor tan imprescindible da muller na pesca desde sempre, especialmente na comercialización e transformación do produto pesqueiro e no seu consumo no interior de Galicia.

"É fundamental reflectir esta historia para que non se perda", indicou a alcaldesa María Ramallo que valorou o traballo de Opromar "porque esta historia merece a pena. É importante que o público a coñeza e que saiba que o polbo de Carballiño, que tanta fama ten no mundo, é de Marín".

Pola súa banda, Juan Carlos Martín Fragueiro fixo referencia ás accións impulsadas pola organización para visibilizar o papel da muller no sector, un papel que cualificou de "fundamental", e explicou que a exposición, con todo o traballo de investigación e recompilación que se está levando a cabo, mostrarase en Marín e en Oseira.

A presentación contou coa asistencia de numerosos socios de Opromar, da concelleira Itziar Álvarez Tapia; do Xefe da Dependencia da área de Agricultura e Pesca de Pontevedra, Javier Seoane, e do Capitán Marítimo do Distrito da Capitanía Marítima de Marín, Carlos Paulino Alonso. Esta iniciativa está incluída no plan de Opromar de Plan de Produción e Comercialización e conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.