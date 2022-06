Presentan en Marín un "revolucionario" salvavidas mariño teledirixido

Presentan no Porto de Marín un salvavidas mariño teledirixido © Mónica Patxot Presentan no Porto de Marín un salvavidas mariño teledirixido © Mónica Patxot

O porto pesqueiro de Marín foi escenario este martes da presentación dun dispositivo "revolucionario" nos labores de rescate en alta mar. Trátase dun salvavidas teledirixido que permite, nun tempo moi curto, alcanzar a unha persoa que caese ao mar e remolcalo de volta ao barco. "Estamos a presentar desde hai uns meses o 'U Safe', que é un salvavidas que non se parece en nada ao típico salvavidas de toda a vida", explica Domingo Fernández, o administrador xeral de Gaexcon,a empresa desarrolladora deste artefacto.

Situada no peirao vigués de Bouzas, a firma dedícase a comercializar produtos relacionados co ambiente mariño. Este tecnolóxico flotador, autopropulsado e teledirixido, alcanza na auga unha velocidade máxima de 15 quilómetros por hora, pode remolcar cargas de ata 240 quilos, ten un radio de acción duns 500 metros e unha autonomía de 35 minutos.

Ademais ten capacidade para operar en condicións "moi adversas" e no caso de que unha onda envórqueo é capaz de seguir navegando "dun lado ou do outro". Ademais está equipado cun sistema de stand by que fai que se active no momento no que entra en contacto coa auga e dispón tamén dun mecanismo de seguridade para evitar apagados accidentais.

O dispositivo atópase aínda en fase de entrada no mercado e, polo momento, só está equipado nos barcos de tres empresas armadoras da provincia de Pontevedra. "Está en barcos grandes e son armadores importantes", puntualiza Fernández quen avanza que proximamente se irá implementando non só noutros buques, tamén en praias, embarcacións de recreo ou peiraos porque "o custo é asumible".

O salvavidas teledirigdo foi presentado este martes no Porto de Marín á comunidade pesqueira, que recibiu este avance tecnolóxico de bo grado. "Todo o que sexa mellorar a seguridade e axudar aos nosos tripulantes para que, nunha situación de emerxencia póidanse salvar vidas humanas, benvido sexa", dixo o presidente de Opromar (Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín), Juan Carlos Martínez.

Non descartan desde este colectivo adquirir un lote destes dispositivos para repàrtirlos entre os asociacións. "Veremos cal é o custo dun investimento deste tipo, non parece moi elevada. E se vemos que hai unha maioría suficiente de asociados interesados en ter esta ferramenta que non haxa ningunha dúbida de que se implantará nos nosos barcos", asegurou.

Tamén o presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, destacou o " revolucionario" deste avance tecnolóxico. "Pode ser unha revolución sobre todo para utilizar en augas frías porque ten a vantaxe de que o podes dirixir cara á persoa nun tempo moi reducido", puntualizou o mandatario, aínda que precisou tamén que necesita algún que outro retoque para facelo aínda máis útil como "dotalo dalgún medio de localización vía satelite e se cadra unha pequena grilanda ao redor. Pero pode ser unha revolución", insistiu.