Trece lenzos para reivindicar o traballo da muller no mundo do mar

Certame 'Mulleres do Mar, inspiradoras de arte' © Opromar

Da man da Organización de Produtores de Pesca do Porto de Marín (Opromar), o museo Manuel Torres de Marín deu o pistoletazo de saída este venres ao certame 'Mulleres do Mar, inspiradoras de arte', onde dez mulleres e tres homes inspiráronse para reflectir en trece obras pictóricas o traballo das mulleres no mundo do mar.

A través destes traballos, Opromar continúa dando valor ao traballo feminino tradicional e presente na pesca para que alcance o recoñecemento que merece e que as mulleres cheguen a ámbitos habitualmente pechados como o da toma de decisións.

Neste sentido, a idea é "que a arte se some a unha reivindicación tan xusta" como esta a través dun concurso que elixirá a súa gañadora ou gañador o próximo día 7 de marzo. Ese día, os participantes verán expostas as súas obras no propio museo Manuel Torres.

Os 13 artistas rexistrados dispuxeron de catro horas para iniciar as súas respectivas obras, contando ademais co consello da recoñecida pintora, ilustradora e ceramista viguesa Abi Castillo. Tras este acto de partida, os autores poderán continuar coas súas creacións ata o xoves, cando un xurado composto pola propia Castillo e directivos de Opromar decidirán a obra gañadora. A elixida terá como premio unha viaxe cultural a Madrid que inclúe entradas para os museos do Prado, Thyssen e Raíña Sofía.

Este venres, unha representación da organización pesqueira achegouse ao museo de Marín para gozar do exercicio artístico en directo e para agradecer aos pintores a súa achega neste traballo a favor da igualdade.

Desde Opromar destacan que "levan anos empeñado na causa de dar visibilidade ao traballo feminino no seu ámbito de acción" a través de numerosas campañas como "Bravas do Mar", "Nereidas na pesca" ou "Mujeres de Marín, creadoras de tradición".

E é que "son máis de 5.000 as mulleres que desempeñan o seu labor na pesca en Galicia e teñen forza máis que suficiente para exercer de musas coa súa tarefa diaria, tantas veces acalada cando non menosprezada. Os armadores de Marín teñen claro que esta non é unha iniciativa puntual, senón que é preciso un traballo de concienciación, en especial das xeracións máis novas, ás que se tivo, tense e terase moi en conta dentro dese amplo proxecto de traballar cara á igualdade", recoñeceron.