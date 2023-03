Oito empresas da provincia foron sancionadas por incumprir a normativa de igualdade en 2022

Mónica González Otero, inspectora de Traballo, e Maica Larriba, subdelegada do goberno © Subdelegación do Goberno Maica Larriba, subdelegada do goberno, e Mónica González Otero, inspectora de Traballo na provincia © Subdelegación do Goberno

Maica Larriba, subdelegada do Goberno, acudía este vierenes a unha xornada sobre as actuacións da Inspección de Traballo para regular a igualdade laboral. Esta sesión, organizada pola Unidade de Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, inclúese no programa emprendido con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller.

Mónica González Otero, inspectora de traballo na provincia e espeicalista en feminismos xurídicos e igualdade laboral, foi a encargada de realizar a exposición.

Durante o acto, Maica Larriba sinalaba que en 2022, a Inspección Provincial de Traballo realizou 316 intervencións relacionadas coa aplicación da lexislación en materia de igualdade.

Comprobouse a situación de máis de 7.200 traballadores na aplicación práctica de sete campañas da inspección sobre discriminación salarial, discriminación no acceso ao emprego; na relación laboral; negociación colectiva; se se cumpren dereitos de conciliación ou se se rexistraban situacións de acoso sexual ou por razón de sexo, entre outras.

O resultado mostra que oito empresas da provincia foron sancionadas por incumprimentos da normativa, dato que reflicte que un 2,5% das empresas controladas foron apercibidas. As sancións conlevaron multas económicas entre 751 e 7.500 euros.

Larriba insistiu no labor que o Goberno central realiza na mellora da vida das persoas, co obxectivo de avanzar cara a unha igualdade efectiva.