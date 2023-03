8M | As mulleres tamén son máis da metade na Fiscalía de Pontevedra: seis de cada dez

Rosalina Carrera © Mónica Patxot

As mulleres son máis da metade da poboación e esa proporción tamén se ve, en Pontevedra, na Fiscalía Provincial. Segundo os datos oficiais feitos públicos con motivo do Día Internacional da Muller, son o 61% do persoal.

A Fiscalía Superior de Galicia fixo unha actualización da presenza de fiscalas en Galicia e confirmou a "posición maioritaria de mulleres".

A estatística pontevedresa reflicte un número lixeiramente inferior de mulleres que a media autonómica. Na provincia, 35 dos 57 fiscais son mulleres, un 61%. A central de Pontevedra conta con 16 fiscalas dun total de 28 e a delegación de Vigo con 19 fiscalas dun total de 29. Neste caso cobra especial relevancia que sexa unha muller a fiscal xefa de área de Vigo, Susana García-Baquero.

En Galicia, dos 149 fiscais de carreira en persoal na comunidade, 99 son mulleres, un 66% do total, moitas delas en postos de responsabilidade.

A presenza das mulleres directivas da carreira fiscal tamén se incrementou nos últimos anos. En Pontevedra, Carmen Novo Colldefors, recentemente xubilada, foi durante anos tenente fiscal e actualmente hai unha fiscala decana en Menores, Encarnación Bullón Martín, e a delegada autonómica de Violencia de Xénero é outra fiscala pontevedresa, Rosalina Carrera.

A estatística galega concorda cos datos da Fiscalía Xeral do Estado, onde dos 2.704 fiscais que hai actualmente en España, o 65% son mulleres, segundo os últimos indicadores de igualdade publicados este luns pola Fiscalía Xeral do Estado. A Fiscalía de Galicia ocupa o posto número 8 en porcentaxe de mulleres en persoal.

Por outra banda, nas Fiscalías Superiores as mulleres alcanzaron case a paridade: oito mulleres son fiscais superiores (47%) fronte a nove homes (53%). En canto ás xefaturas das fiscalías provinciais, as mulleres representan o 43%, mentres que os homes son o 57%. Nas xefaturas de Área, un destino xeralmente de xestión complexa, é onde a porcentaxe de mulleres é superior ao dos homes: 63% fronte ao 37%.

Segundo a estatística elaborada pola Fiscalía Xeral do Estado, a presenza das mulleres directivas da Carreira Fiscal, tanto en fiscalías territoriais, como en órganos centrais, incrementouse en dez puntos porcentuais entre 2019 a 2022. Así, dos 124 fiscais que ocupan unha xefatura, 59 mulleres son fiscais de Sala, fiscais superiores, xefas provinciais ou xefas de área.