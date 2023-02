Presentan máis de 600 alegacións ao proxecto do Parque Eólico de Monte do Pé

Residentes de Aguasantas en Cerdedo-Cotobade presentan alegacións contra o parque eólico do Monte do Pé © PontevedraViva Xuntanza informativa na parroquia das Fragas en Campo Lameiro sobre parques eólicos © Lucas Andión

Residentes da parroquia de Aguasantas en Cerdedo-Cotobade presentaron máis de 600 alegacións ao proxecto do parque eólico Monte do Pé, que afecta principalmente a este espazo.

Explican desde o colectivo de veciñal que se tentaron presentar inicialmente no Concello de Cerdedo-Cotobade pero atopáronse con dificultades xa que non lles garantían a súa tramitación en tempo e forma no prazo establecido. Ante esta situación, as alegacións finalmente foron presentadas tanto no Concello de Ponte Caldelas como na sede da Xunta de Galicia, no edificio administrativo de Campolongo, en Pontevedra.

Sinalan que a postura na parroquia é unánime xa que se presentaron alegacións por parte da Comunidade de Montes e da Asociación de Veciños de Augasantas. Alertan de que o proxecto contempla a construción de muíños a unha distancia próxima aos douscentos metros das vivendas.

PREOCUPACIÓN EN AMIL

Tamén en Amil, no municipio de Moraña, mantivéronse reunións durante os últimos días ante a preocupación que se recolle pola tramitación para construír tres polígonos eólicos que afectan a contorna.

Sinalan as persoas afectadas que falta información sobre estes proxectos e convidan a residentes noutras parroquias para unirse para reclamar os estudos de viabilidade dos parques. Temen que estas iniciativas poñan en perigo a fauna, a flora e a calidade de vida dos residentes xa que fragmentaría o territorio e afectaría o patrimonio cultural e turístico da zona.

Acibal, un dos polígonos eólicos, segundo explican desde o colectivo, xa conta cunha declaración de impacto ambiental positiva desde 2022, a pesar de que se atopa a escasos metros de varios petróglifos catalogados como Ben de Interese Cultural e de As Brañas de Amil, onde se celebra anualmente a tradicional Rapa das Bestas.

Afirman tamén que o polígono Anduriña tamén se quere instalar nas proximidades de As Brañas de Amil, afectando a Barro, Moraña, Pontevedra e Campo Lameiro. Este proxecto atópase en fase de alegacións. Lembran que aínda permanece aberto, ata o 8 de marzo, o período para presentar alegacións a esta proposta e recomendan ás persoas afectadas que se poñan en contacto coa Comunidade de Montes de Amil.

Tamén en Campo Lameiro, nas Fragas, tratouse nunha reunión o problema que supoñería a instalación do proxecto eólico Anduriña e o denominado Zudreiro, que contemplan a instalación de catorce aeroxeradores de 200 metros de altura. No encontro insistiron na falta de información oficial sobre estes parques.

O vindeiro sábado 4 de marzo, ás 18.00 horas, ofrecerase outra charla informativa no Centro Cultural de Santa María de Xeve para analizar ou impacto destes proxectos.