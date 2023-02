O reto de levar á casa un menú de entrante, prato principal e sobremesa por seis euros

Alumnado do Carlos Oroza preparando os menús para levar © Mónica Patxot Menús para levar do Carlos Oroza © Mónica Patxot Alumnado do Carlos Oroza preparando os menús para levar © Mónica Patxot Menús para levar do Carlos Oroza © Mónica Patxot Menús para levar do Carlos Oroza © Mónica Patxot Alumnado do Carlos Oroza preparando os menús para levar © Mónica Patxot

As propostas gastronómicas do alumnado do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, das que nos últimos anos a cidadanía pode gozar na súa aula restaurante ou nos seus foodtruck, tamén poden degustarse nacasa ata o 10 de marzo a través dun servizo de comida para levar posto en marcha durante un mes.

Por un prezo moi axustado de seis euros, o comensal pode levar cada venres un menú con entrante, prato principal, sobremesa e envases refugables, todo de comida saudable con produtos de calidade garantida. Entre o 17 de febreiro e o 10 de marzo, cada venres, once alumnos van rotando para encargarse de ofertar os seus menús, de tal forma que hai semanas con dúas e outras con catro diferentes.

Este venres 3 de febreiro haberá dúas opcións. A primeira, con crema de hortalizas, lombo de porco asado con xamón, queixo e champiñóns e bolos de vento de mazá. A segunda, con crema de cabaza, pito guisado con patacas e semifrío de iogur e laranxa.

Ricardo é o responsable da primeira e esta semana, á vez que ultimaba os detalles do menú, explicou que o seu menú é unha oferta "máis ou menos sinxela" e "baseada na comida do día a día". El tíñao claro desde o primeiro momento, buscaba algo diferente, e, ao mesmo tempo, "algo sinxelo, pero rico en sabor".

"Non quero impresionalos cos ollos, senón co estómago", explicou, en alusión a un proxecto no que a premisa era "non había que facer algo extraordinario, comida de todos os días". Non en balde, requisito fundamental era axustarse a un prezo máximo de seis euros o menú. Dado que cada cociñeiro ten que preparar dez menús, o prezo total da súa lista da compra non podería superar os 60 euros, cos envases incluídos.

Con esa limitación de seis euros, que "hoxe en día é un prezo relativamente barato", Ricardo buscaba que "cando coman, queden a gusto e a un prezo módico", por iso, por exemplo, descartou a tenreira ou outras carnes máis caras e apostou polo lombo de porco, para "sacar un sabor dun produto relativamente barato".

O proxecto forma parte da formación do alumnado de segundo curso do ciclo superior de dirección de cociña e pretende situar aos estudantes ante unha situación que cada vez se atoparán máis na súa futura vida laboral, ante a proliferación dos servizos de entrega a domicilio e comida para levar en todo tipo de proxectos culinarios.

A nivel docente, o proxecto guíao Ricardo Fernández Guerra, docente da especialidade de cociña e pastelería, que explica que "está a ter moito éxito". Non é a primeira vez que se pon en marcha no centro un proxecto de similares características, pero nesta ocasión trae como novidade a forma de venda, pois se buscou que mellorar na forma na que chega ao cidadán.

Este docente insiste en que "hoxe en día, ten que ser accesible a través do móbil" e no centro buscan que o alumnado salga preparado para o mercado laboral actual, de modo que o exercicio formativo esixe que cada cociñeiro faga todo o proxecto de principio a fin, desde deseñar o menú para preparar o escandallo (a relación de materiais e procesos empregados), encargarse do márketing e da súa difusión a través de redes sociais e venda en liña.

En anos anteriores, o comensal interesado en levar este menú debía inscribirse nunha lista física no propio centro, pero agora xerouse un código QR para que se poida pedir directamente a través de Internet. Logo, o comensal só terá que acudir o venres en horario de 13.30 a 15.30 horas e pagar os seus seis euros para levar o completo menú a casa.

De feito, os menús de todos os venres están xa todos vendidos, pois "non se trata de ser un negocio", aclara Ricardo Fernández, senón de que o alumnado salga preparado para desenvolver un proxecto destas características.

Tamén como novidade, e para recibir o feedback da clientela, nos días seguintes á venda do menú, realízase unha enquisa de satisfacción.

Juan é un estudante que xa puido recibir as realizadas. Xa serviu o seu menú nas primeiras semanas de exercicio, fabada ao estilo asturiano, pescada en salsa verde e torta de queixo ao forno, e agora que pasou á clientela a enquisa de satisfacción, recoñece que "a verdade é que os resultados son bastante bos; estou a recibir sempre críticas construtivas, obviamente, dalgún prato que se pode mellorar".

Axustarse ao límite orzamentario é un dos aspectos máis complicados do exercicio. "O máis complicado foi cadrar o custo da materia prima dentro o que tiñamos establecido. Á parte de ser un reto, tamén é un labor de procura e de pensar para axustar", explica.

No seu caso, recoñece que foi necesario rectificar algún prato porque pensaba nalgunha guarnición que "polo custo, non é posible".

O seu profesor recoñece que a algún estudante custoulle un pouco todo o proceso, pero "en xeral, todos o conseguen" e sérvese un menú ao comensal de boa calidade e que, ademais, é accesible á cidadanía, pois "crean un formulario fácil" para poder pedir desde o teléfono móbil. Hainos que apostaron por unha proposta tradicional e outros por pratos máis creativos, pero, en xeral, "non moi complicados", sobre todo, por esa limitación orzamentaria.