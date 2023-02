Os do Val do Lérez gañan o concurso de murgas

Final do concurso de Murgas © Mónica Patxot Iván Puentes difundiu nas súas redes sociais a foto dos socialistas vestidos de ambulantes © Iván Puentes

Os do Val do Lérez gañaron o XXXI concurso de murgas de Pontevedra, que se celebrou na noite deste xoves no Pazo da Cultura.

En segundo lugar clasificouse o "Equipo Ja", foron terceiros os de "A Tropa de Moncha A Caralla", seguidos en cuarto lugar de "Eléctricas PTV" e en quinto posto "Leña verde".

Tres murgas da Boa Vila e unha do Grove e case unha quinta charanga formou o grupo municipal socialista de Pontevedra cuxos concelleiros acudiron vestidos de vendedores ambulantes para facer unha representación da feira, en alusión á controversia que divide ao goberno local.

Os do Val do Lérez, vestidos co uniforme de camareiros do Novo Carabela, cantaron sobre o peche de Raíña Vitoria, sobre os focechinchos, a iluminación do Nadal en Pontevedra, a Casa Real, Shalira e Piqué.

Final do concurso de murgas