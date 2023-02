Dez murgas, a polo cetro de 'retranqueiros' do Entroido pontevedrés

Chega unha das citas máis esperadas do Entroido de Pontevedra. Este luns arranca no Pazo da Cultura unha nova edición, a número 31, do concurso de murgas.

Nesta ocasión, serán dez a agrupacións que competirán nun certame que, ano tras ano, confirma que ten numerosos adeptos.

Cinco delas serán as que mostren os seus disfraces e as súas coplas na primeira semifinal deste luns, que se celebrará a partir das nove da noite.

Serán Val do Lérez, Os Arrombados, Janas de Leria, Murga do Naveiro e Equipo Ja, os gañadores do último ano.

Para o mércores, día no que se celebrará a segunda semifinal, quedarán outras cinco murgas: Eléctricas PTV, Os Barallocas, A Tropa de Moncha A Caralla, Leña Verde e Os da Prensa.

De entre as dez agrupacións, o xurado elixirá as cinco mellores, que competirán na final prevista para o vindeiro xoves 23 de febreiro, ás nove da noite.

A programación do Entroido para este luns incluirá ademais, ás cinco da tarde na Praza de Curros Enríquez, un obradoiro infantil de creación de máscaras.

Logo, a Boa Vila vivirá un dos seus momentos máis representativos do seu Entroido, coa chegada do loro Ravachol ata a recreación da botica de Perfecto Feijoo.

A figura creada pola Asociación Recreativa de Xeve permanecerá neste lugar ata o seu velorio e posterior queima na Praza da Ferraría. A presentación de Ravachol, ás 19:30 horas, contará coa actuación do grupo Lerçe.