Un multitudinario desfile de Entroido enche as rúas de Pontevedra de música, cor, fantasía e retranca

Desfile do Entroido 2023 en Pontevedra © Cristina Saiz Desfile do Entroido 2023 en Pontevedra © Cristina Saiz Desfile do Entroido 2023 en Pontevedra © Cristina Saiz Desfile do Entroido 2023 en Pontevedra © Cristina Saiz

Pontevedra volveu a demostrar esta tarde por que o seu é, de longo, un dos mellores entroidos urbanos de Galicia. Miles de persoas non quixeron perderse a primeira gran cita do Entroido pontevedrés, o tradicional desfile de disfraces.

A comitiva, que se concentrou desde unha hora antes nas inmediacións da rúa José Malvar, partiu minutos despois das cinco da tarde e ao longo de máis de catro horas encheu de música, cor e fantasía as principais rúas da cidade.

Os incansables participantes, ataviados das vestimentas máis variadas e, como adoita ser habitual, sen un chisco de vergoña, foron mostrando os seus disfraces por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena e Praza de España, ata chegar á Alameda.

Oito comparsas animaron este desfile, entre as que triunfaron Os Solfamidas, que levou o primeiro premio do xurado (2.200 euros) cos seus vistosos traxes negro, rosa e verde; seguidos de Las Flores de Carnaval (1.700 euros), que ían de azul e laranxa; e Os 100tolos (1.500 euros).

Pero todas as demais, Os da Caña, Os Paparrulos, Sonecas, Miúdos e Os Canecos de Poio, como acordara a organización tamén tiveron premios e repartíronse parte do botín.

Un ano máis, ademais dos xa clásicos disfraces de personaxes de ficción, superheroes e todo tipo de animais, os temas de actualidade foron unha opción moi socorrida para máis dun. Shakira e Piqué ou o rei emérito a Sanxenxo deixáronse ver polas rúas de Pontevedra.

Moitos botaron man da ironía e puxeron os seus dardos sobre a crónica local, con bromas acerca da 'alianza' de Pontevedra con Bruce Lee para promocionarse en Fitur ou un Lores convertido en faraón, cuxo trono empuxaba un escravo coa cara de Rafa Domínguez.

Este último foi, de feito, o primeiro premio na categoría de facha en parella, mentres que en facha individual foi para a viaxe de Juan Carlos I en Sanxenxo. A proposta "Dalle á volta ao conto" e "O león e o seu domador" gañaron en disfraces en parella e individual, respectivamente.

Polo desfile deixáronse ver agrupacións tradicionais do Entroido pontevedrés como Vamos a Todo, que gañou na categoría grupal de facha e embolsou un premio de 2.400 euros; Os Amoriños, que subiron a bordo dun barco; Os Kativos, que parodiaron obras no rural; e Os das Pistas, que simularon ser unha peculiar agrupación de Protección Civil.

A aposta polo bosque encantado foi o elixido do xurado entre os disfraces en grupo, por diante da Asociación Cor Café, cuxos membros encarnaron uns terroríficos personaxes; o 'xardín das bolboretas' ou as divertidas bólas de neve do colectivo Os Recordos da Galiza.

Tras este desfile, o Entroido descansará ata o luns, día no que coñeceremos a vestimenta que levará este ano o Loro Ravachol ata o día da súa incineración e no que se celebrará no Pazo dá Cultura a primeira eliminatoria do concurso de murgas.