Enfrontamento multitudinario entre ultras da Cultural Leonesa e do Pontevedra CF

As rúas do centro histórico foron escenario dun enfrontamento multitudinario entre ultras do Pontevedra CF e da Cultural Leonesa que, co partido de fútbol como escusa, protagonizaron varias pelexas.

Na Praza de Celso García de Régaa e na rúa Cousiño houbo pelexas multitudinarias nas que, polo menos, unha persoa resultou ferida, tendo que ser atendida polo persoal dunha ambulancia do 061.

A Policía Local e a Nacional despregaron a numerosos axentes na zona para controlar a situación e garantir a orde pública. Fontes oficiais da Comisaría Provincial confirmaron o reforzo na presenza policial tanto na cidade como esta tarde no Estadio de Pasarón, adiantando así o dispositivo previsto.

Segundo explicaron fontes oficiais da Policía Local de Pontevedra os afeccionados da Cultural Leonesa atópanse concentrados na rúa Arcebispo Malvar e zona da Praza do Peirao baixo a vixilancia policial que, ás cinco e media da tarde, conduciraos escoltados ata o estadio.

Nas redes sociais están a compartirse vídeos e imaxes destas pelexas.