Un enorme Pontevedra gaña á Cultural Leonesa e permítese soñar coa salvación (1-0)

Partido entre Pontevedra CF e Cultural Leonesa en Pasarón © David Rodiño

O Pontevedra Club de Fútbol sumou este sábado tres puntos de ouro e que lle permiten pensar nunha posible salvación.

Afrontaba o conxunto granate o partido contra a Cultural Leonesa escaso de efectivos, pero grazas ao tesón e ao empuxe do persoal conseguiron unha vitoria máis que vital. Estreou titularidade Javi Robles e estreouse como goleador o mozo Víctor Casais, que sen dúbida non poderá esquecer esta tarde en Pasarón.

Foron superiorires os de León e non o puxeron sinxelo. Moi pronto tivo que intervir Cacharrón. Alcanzábase o minuto dous de xogo e produciuse a primeira acción de perigo do cadro visitante cunha xogada rápida pola banda dereita. O balón acabou na frontal da área e Castañeda, desde segunda liña, disparou frouxo. Tamén a Cultural, en xogada ensaiada, poñía a proba á defensa granate. Balón colgado de saque de banda á área lerezana e Percan xutou un pouco desviado.

O Pontevedra trataba de chegar a área rival pero custáballe e só Charles, aos 10 minutos de xogo, protagonizaba o primeiro tiro para os locais, pero un defensor despexou a córner.

Con todo, a ocasión máis clara volvía ser para a Cultural. Á saída dun córner, a defensa pontevedresa durmiuse e deixou a Alarcón só, que rematou a pracer. Cacharrón estivo atento e, beneficiado polo mal estado do terreo de xogo, despexou a saque de esquina.

A seguinte xogada de perigo non tardou demasiado en chegar, esta vez para os de Toni Otero. Dentro da área, Bakero peiteou o balón e chegoulle a Álex González, que se lanzou practicamente en ferro para cabecear entre os tres paus e obrigar a Salvi a realizar unha estirada providencial para evitar o primeiro gol do encontro.

Co paso dos minutos pasou a dominar a Cultural, que tiña facilidade para roubar e chegar portería lerezana. Tratou o Pontevedra de saír co balón xogado e entre Solís e Claudio volveron poñelo contra as cordas cun tiro deste último que despexou Soto a córner.

Aínda así, a pesar das numerosas chegadas non estaba a ser sinxelo xogar sobre o verde de Pasarón, que estaba nun estado terrible e obrigaba a ambos os equipos para xogar rápido e con balóns longos. Pero a Cultural utilizaba sobre todo aos seus xogadores de fóra para xerar perigo e protagonizaba dous moi claras ao fío do descanso.

A primeira chegaba outra vez de saque de banda. O balón caeu en área local, Soto despexou e a súa rexeite caeu nos pés de Solís, que rematou de socato cara a un providencial Cacharrón que detivo o disparo. Na seguinte nada puido facer o gardameta granate para frear a Alarcón. O 7 apareceu no segundo pau para rematar ao fondo da rede un centro desde a dereita, pero o linier pitou fóra de xogo e anulou o gol.

Tras o paso polos vestiarios, os dous equipos saíron decididos a abrir o marcador e gozaban dunha ocasión para cada un que detiñan os porteiros.

Con todo, quen mellor estaba a xogar era a Cultural, que non estaba fina na finalización pero gozaba das súas opcións. Toni Otero decidiu mover o banco e meteu a Martín Diz e Víctor Casais no lugar de Rubio e Bakero, pero os visitantes seguían ao seu e recuperaban o esférico para plantarse en terreo granate e complicarlle as cousas ao Pontevedra.

Pero nun visto e non visto os granates reaccionaron e protagonizaron a xogada máis clara do segundo tempo. Martín Diz recortou ao Cristian Pérez, chegou a liña de fondo e Salvi despexou a córner.

Replicó ao instante a Cultural tras ingresar no terreo de xogo Obolskii e Blesa cunha xogada rápida desde banda dereita, e foi precisamente o segundo o que disparou un pouco forzado e Cacharrón atrapou.

O vendaval non cesou e os visitantes volveron gozar dunha dobre ocasión por parte de Alarcón. Primeiro desde un envío desde a esquina de Blesa, que rematou ante a saída de Cacharrón; e despois cun remate por encima da portería tras un erro defensivo do Pontevedra.

Cambiou a formulación Toni Otero, que decidiu arriscar e xogar con defensa de tres con David Soto, Luís Martínez e Derik Osede e metendo no verde a un Yelko que cambiou por completo o encontro. Sacou de portería Cacharrón, o balón quedou en campo da Cultural e, nun intento de saída de Tarsi, o 10 rouboulle a carteira, viu a Casais en carreira e envioulle o esférico ás costas da defensa para que definise de forma perfecta ante a saída do gardameta rival e estreásese como goleador.

Entrou o partido así nos últimos 10 minutos. O cansazo empezábase a notar pero tocaba defender con uñas e dentes ante o intento de reacción da Cultural, que tivo nunha falta ao bordo da área a mellor opción de empatar pero o disparo foise moi desviado.

Triunfo do Pontevedra e tres puntos que dan esperanzas para pensar nunha posible salvación.

PONTEVEDRA CF (1): Cacharrón, Samu Araújo (Yelko, min. 71), Miguel Román, David Soto, Álex González, Alberto Rubio (Martín Diz, min 55), Derik Osede, Charles, Jon Bakero (Víctor Casais, min. 55), Seoane (Luís Martínez, min. 71) e Javi Robles (Borja Domínguez, min. 64).

CULTURAL LEONESA (0): Salvi, Muguruza, Trigueros, Cristian Pérez, Castañeda, Tarsi, Presa, Solís (Blesa, min. 64), Percan, Alarcón (Joel López, min. 80) e Medina (Obolskii, min. 64).

Goles: 1-0, Víctor Casais, min. 80.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 23 do grupo I de Primeira Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.400 espectadores. Gardouse un minuto de silencio polas vítimas do terremoto de Siria e Turquía.