Axentes da Policía Nacional imparten unha charla para evitar comportamentos intolerantes no deporte

Axentes da Policía Nacional ofreceron unha charla en Vilagarcía contra a intolerancia no deporte © Policía Nacional

Xogadores, pais e cadros técnicos do deporte base de baloncesto, fútbol e rugby de Arousa asistiron a unha charla no Auditorio Municipal de Vilagarcía, impartida por axentes da Policía Nacional.

Trátase dunha actividade que forma parte do programa contra a intolerancia no deporte denominado 'O deporte únenos a tod@s' co obxectivo de eliminar actitudes intolerantes no deporte base.

Durante a sesión, coordinada pola área de participación cidadá da comisaría, subliñábase a importancia de garantir o goce das actividades deportivas e evitar comportamentos intolerantes.

Os axentes explicaron a importancia de detectar de forma temperá actitudes non acordes cos valores e esixencias que se recollen na Lei do Deporte.

Ao longo da charla desenvolveuse un coloquio e establecíase un punto de encontro para comunicar incidencias e xestionar de forma preventiva calquera circunstancia que precise de intervención policial.

Esta actividade busca eliminar situacións que, en caso de non controlalas, cheguen a converterse en infraccións administrativas ou penais no futuro.

Ao longo da tempada 2022-23, a Policía Nacional mantivo reunións con equipos directivos e representantes dos clubs deportivos federados para buscar fórmulas de colaboración nesta iniciativa.