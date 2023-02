A Cultural Leonesa aparta a Orgullo Cazurro polos altercados e os seus cánticos nazis en Pasarón

Xestos nazis realizados por afeccionados da Cultural Leonesa en Pasarón © David Maquieira Salgado

"A Cultural e Deportiva Leonesa decidiu apartar a Orgullo Cazurro de calquera vinculación co club". É a decisión do equipo leonés despois dos sucesos ocorridos o pasado sábado en Pontevedra, onde numerosos integrantes deste grupo de afeccionados participaron nunha pelexa multitudinaria no centro da cidade e logo, xa no interior do estadio, pronunciaron cánticos e realizaron xestos nazis.

A decisión da entidade é "cautelar" e non será firme ata "coñecer os detalles da investigación policial en curso", recolle o comunicado difundido a través das canles oficiais do club.

Unha das principais consecuencias deste posicionamento será a de impedir "mostrar simboloxía do grupo no estadio Reino de León durante os próximos partidos". Ademais reforzarán a seguridade e os controis de acceso ao estadio.

Co obxectivo de cortar este tipo de condutas, "o club atópase en permanente comunicación coas forzas de seguridade e esperará a que a investigación policial conclúa para tomar unha decisión final respecto diso".

Non é a primeira vez que "Orgullo Cazurro" protagoniza un enfrontamento co club e, mesmo, con outros grupos de afeccionados. De feito, desde hai anos non pertence á Federación de Peñas Culturalistas, informan medios locais de León.

Pola súa banda, o club xa emitiu un comunicado o mesmo día do partido condenando este tipo de condutas. Tamén o Concello de Pontevedra mostrou a súa repulsa polo ocorrido tanto no estadio como no exterior, mentres que desde o Pontevedra polo momento non fixeron ningún tipo de comentario respecto diso.