Alfonso Rueda insta ao Concello a cesar no seu "acoso" a ENCE e a dar "paz e tranquilidade" aos traballadores

A decisión do Tribunal Supremo sobre Ence é unha "boa noticia" para Pontevedra e, sobre todo para os seus traballadores. "Espero que a partir de agora teñan garantido o seu futuro", afirmou o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Tras un acto sobre emprego xuvenil que se celebrou no Club Naval de Pontevedra, Rueda lamentou que, visto o "pronunciamento claro" do alto tribunal, quedou demostrado que "non tiñan que pasar" por tantos anos de "moita incerteza".

"Lamento todos estes anos de sufrimento", sostivo o presidente galego, que pediu ás administracións que impulsaron os procesos xudiciais contra a fábrica pasteira que "se teñen pensado facer algún tipo de acoso, que non o fagan".

Aínda que matizou que "eu non lles vou a dicir o que teñen que facer", o titular da Xunta destacou, dirixíndose en particular ao Concello, que "deberían entender que todo ten un principio e un final", punto ao que se chega tras unha sentenza "categórica" do Supremo.

Ence e os seus traballadores, segundo Alfonso Rueda, "teñen dereito" tras todo este proceso xudicial "a ter un pouco de paz e tranquilidade para traballar e desenvolver a súa vida en Pontevedra", unha cidade que, engadiu, "necesita emprego e industria" para que poida "ter futuro".

Tras o fallo xudicial "hai que aceptar o que se dixo", reiterou o presidente da Xunta, que agradeceu que o cambio de postura do PSOE "porque entenden que ten que cesar a posta en dúbida constante que condiciona tanto o futuro dos postos de traballo".

"Din que hai que respectar a sentenza e mirar cara a adiante. É o que hai que facer e é de agradecer", subliñou Rueda, que pola contra censurou que desde o BNG "sempre descualifiquen aos xuíces" cando as súas decisións "non coinciden cos seus postulados".

Unha vez asegurada a continuidade de Ence, dixo o presidente autonómico, desde a Xunta esixirán á empresa que "cumpra cos compromisos que tiña suspendidos", entre eles o seu plan social, e que sigan respectando "ata o final" toda a normativa ambiental.

No goberno galego, sentenciou, "estaremos moi pendentes" de que a compañía pasteira cumpra todos os compromisos asinados. "Seremos inflexibles non cumprimento de todo o que teña que cumprir a fábrica de Lourizán", finalizou.