Telmo Martín: "ENCE xera economía pero ás veces hai cousas que son máis importantes"

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, desmarcouse este martes da liña oficial do PP con respecto a Ence. Asegura respectar o fallo do Tribunal Supremo que avala a continuidade da fábrica pasteira en Lourizán, pero reitera que el sempre foi partidario de trasladala.

"Ence é unha necesidade pero tamén o é recuperar a paisaxe entre Marín e Pontevedra", sostivo Martín, que lembrou que el se presentou ás eleccións municipais de 2007 en Pontevedra apostando polo traslado da factoría a outra localización.

Subliñou que a súa alternativa "foi moi ben acollida" entre os cidadáns, algo que "se viu nos resultados", quedándose moi preto de gobernar a cidade con maioría absoluta.

O dirixente popular reitera que Ence "xera economía" en Pontevedra e na súa comarca "pero ás veces hai cousas que son máis importantes".

A este respecto, Telmo Martín apuntou que "fun dos poucos políticos do PP que presentou unha alternativa para non perder o potencial económico que ten Ence e, ao mesmo tempo, recuperar a fachada marítima entre Pontevedra e Marín".

"Con iso non quero dicir que non estea a favor de que siga", aclarou o alcalde de Sanxenxo, que defendeu que nestes momentos o único que lle preocupa é que as augas da ría de Pontevedra que bañan o seu municipio "estean limpas".