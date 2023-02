Sectores auxiliares de ENCE, "emocionados, contentos e felices" tras o fallo do Supremo

As empresas auxiliares de Ence recibiron con extrema satisfacción a decisión do Tribunal Supremo de avalar a continuidade da fábrica de Lourizán. Defenden que "por fin temos a tranquilidade que esperabamos para seguir traballando".

Así o asegurou José Antonio Taboada, o presidente da Sociedade para o Emprego Forestal, Rural e Industria da Celulosa (Seforcel). "Estamos emocionados, contentos e felices", sostivo o dirixente, que destaca que "é o premio a un traballo ben feito"

Taboada, un dos dirixentes que apoiou as reivindicacións dos traballadores durante todo este tempo, celebra que Ence poida agora retomar os seus investimentos na factoría pontevedresa, que estaban bloqueadas á espera desta decisión xudicial.

Desde a Plataforma de Apoio á Industria de Pontevedra, pola súa banda, destacan que "a cordura gañou ao despropósito", segundo sostivo o seu secretario, Cándido Farto.

Pontevedra, subliñou este portavoz empresarial, "non podería manter a máis de 1.500 persoas na rúa, facendo colas nas oficinas do paro, deixando de pagar alugueiros e angustiados polo seu futuro", o que sucedería, dixo, se Ence tivese que pechar.

O presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, tamén manifestou a súa "absoluta satisfacción" coa decisión do Tribunal Supremo no caso Ence no que este organismo, por acordo do seu Consello de Administración, acudiuse con varios recursos xudiciais.

Suárez Costa transmitiu a felicitación de toda a comunidade portuaria aos traballadores "tanto directos como indirectos" da factoría de Lourizán "que loitaron sen descanso para poder seguir cos seus proxectos de vida nesta comarca".

O presidente da Autoridade Portuaria incidiu en que "para o porto é unha excelente nova" porque o peche da fábrica de Ence "tería un efecto dominó en moitas empresas e actividades da comunidade portuaria" e "pola responsabilidade que temos coa contorna, a Autoridade Portuaria participou activamente neste proceso", tanto con actuacións xudiciais como administrativas como con presenza institucional en diversos actos de apoio aos traballadores.