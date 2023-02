Pedrosa, de CCOO, sobre a sentenza que garante a permanencia de Ence: "É un fracaso de Lores e do BNG"

Celebración en CCOO pola sentenza que confirma a prórroga de Ence en Lourizán © Mónica Patxot José Luis García Pedrosa, secretario de organización en Pontevedra; e Amelia Pérez, secretaria xeral de CCOO Galicia © Mónica Patxot José Enrique González, José Luis García Pedrosa, Amelia Pérez e Omar Vázquez, de CCOO © Mónica Patxot Rolda de prensa de CCOO sobre a sentenza do Tribunal Supremo que garante o futuro de Ence en Lourizán © Mónica Patxot José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CCOO Pontevedra © Mónica Patxot

"Día importante para esta cidade", así definiu a secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez, a xornada deste martes cando se coñeceu a resolución do Tribunal Supremo sobre a prórroga ata 2073 de Ence en Lourizán. A máxima representante do sindicato na comunidade comparecía ante os medios de comunicación con José Luis García Pedrosa, secretario de organización; Omar Vázquez, traballador de Ence e secretario de Acción Sindical; e José Luis González, tamén traballador de Ence.

Os dirixentes do sindicato sinalaban que a sentenza permite finalizar coa incerteza que pesaba sobre o persoal da empresa e dos traballadores das empresas auxiliares indicando que desde CCOO siempre se tomou como prioridade a "defensa dos postos de traballo".

Amelia Pérez tamén demandou á dirección da empresa que poña en marcha un plan estratéxico con investimentos que, ata o de agora, debido á dúbidas que existían sobre o seu futuro, non se podían executar en Pontevedra. Neste mesmo sentido, pronunciábase José Luis García Pedrosa, que reclamou a posta en marcha "con premura" dese plan estratéxico de investimentos na fábrica pontevedresa.

Demanda para evitar a "descapitalización industrial da comarca" que se traslade o proxecto que Ence quere desenvolver nas Pontes cunha fábrica "de fibra e papel tisú" á contorna de Pontevedra. Unha proposta que supoñería cumprir cunha "reivindicación histórica", que é a de completar o ciclo produtivo da pasteira.

Tamén reclamou á dirección de Ence que "sexa escrupulosa no control das empresas contratadas e auxiliares" facendo referencia ao recente despedimento en APPLUS dun traballador que levaba máis de vinte anos traballando na fábrica. "Non se pode mirar para outro lado", apuntou García Pedrosa esixindo unha implicación da entidade.

"FRACASO DE LORES"

O secretario de organización de CCOO en Pontevedra tamén quixo facer referencia ao Concello sinalando que "non é de recibo que o Concello siga anunciando que con diñeiro público van interpoñer recursos onde sexa, sen coñecer a argumentación da sentenza". García Pedrosa cualifica de "indecente" que xa se anuncie "seguir na loita cerril para cargarse a Ence".

"Isto non é un fracaso do Estado de Dereito. Todo o contrario. É un fracaso persoal de Lores e do BNG", apuntou o representante sindical afirmando que se alegra porque a sentenza supón unha garantía para o "emprego industrial, que ten futuro na comarca de Pontevedra".

Tamén criticou a actitude doutros sindicatos "a quen botamos en falta" e que "antepuxeron outros intereses aos propios dos intereses dos traballadores e participaron en manobras de despiste". "O tempo pon a cada quen no seu sitio", asegurou García Pedrosa.

Desde Comisións Obreiras confían en que o Tribunal Supremo manteña a mesma liña en relación á terceira sentenza da Audiencia Nacional que anulaba a prórroga, neste caso estimando o recurso presentado no seu momento pola Asociación pola Defensa dá Ría (APDR).

José Luis García Pedrosa empregou a proclama "viva a loita da clase obreira" sinalando que a sentenza do Tribunal Supremo é consecuencia, en boa parte, das reivindicacións dos traballadores de Ence na rúa.