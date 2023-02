O Festival PortAmérica volve reforestar Portas coa iniciativa "Unha entrada, unha árbore"

"Unha entrada, unha árbore" é unha iniciativa do Festival PortAmérica que ten como obxectivo plantar 1.050 árbores autóctonos para contrarestar as emisións de CO2 que se producirán coa realización do festival. Este reforestación vaise levar a cabo o día 11 de marzo nos Montes de Romai (Portas) as 10:00 horas, sendo o punto de encontro Outeiro Grande, monte veciñal de Lantaño (42.554236, -8.6812558).

Esta propuesta ten a súa orixe en 2017, nas xornadas de Medioambiente, e poden cooperar tanto os colaboradores como as persoas que desexen participar. Actualmente, xa levan 4.900 árbores plantados e 24 toneladas de CO2 compensadas. Colaborarán neste proxecto a Comunidade de Montes de Romai; o Concello de Portas; a Comunidade de Montes de Lantaño; a Consellería do Medio Rural; a Deputación de Pontevedra; Coca Cola; Estrella Galicia; Agader; Gadis; Montiño e O Hotel Cruceiro.

O Festival PortAmérica foi finalista na categoría de "Contribución e Sostebilidade" e na de "Mellor Actuación en Directo" polos seus valores.

As persoas interesadas en participar nesta iniciativa teñen a posibilidade de inscribirse neste enlace e tamén poden obter mais información sobre o plan de sostibilidade no seu Informe de Sostenibilidade. Ademais desta inicativa, o Festival PortAmérica ofrece a participación nun sorteo sostible, no que achegan 50 packs de bombas de biodiversidade, que conteñen flores atlánticas. As persoas interesadas en participar terán que realizar a súa inscripción no seguinte ligazón.