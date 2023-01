A Xerencia da área sanitaria comprométese a estudar contratacións temporais por períodos de nove meses

Hospital Montecelo © Mónica Patxot

Representantes da Xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés mantiña nas últimas horas un encontro con integrantes do colectivo de celadores para tratar diversos temas que afectan a esta categoría profesional.

Os celadores anunciaron que o luns 23 de xaneiro levarán a cabo unha concentración de 24 horas no Hospital de Montecelo para reclamar o seu recoñecemento profesional como persoal sanitario en Galicia.

Neste encontro, a xerencia que dirixe José Flores comprometeuse a iniciar un programa de revisión de material que, nun prazo de dous meses, renovará as padiolas e as cadeiras de rodas en Urxencias e nos quirófanos que se atopen en malas condicións polo seu elevado uso. Tamén se realizará un inventario de novas adquisicións en leste mesmo campo.

En canto a contratacións temporais de todas as categorías profesionais, a dirección de Recursos Humanos da área sanitaria anuncia que estudará a posibilidade de efectuar estas contratacións a través da figura contractual de acúmulo de tarefas en períodos de nove meses.

Ao mesmo tempo, anuncia que está en marcha unha comisión para acometer un plan preventivo que detecte conflitos internos de tipo organizativo ou loxístico entre diferentes categorías profesionais.

No encontro mantido con representantes do colectivo de celadores estudáronse os futuros espazos onde desenvolverán a súa tarefa no Gran Montecelo. O SERGAS indica que dous representantes deste grupo profesional xa visitaron estes futuros espazos de traballo que se atopan en fase de construción e trasladarán as súas conclusións ao conxunto do persoal de celadores proximamente.