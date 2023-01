Inditex pecha as súas tendas Bershka de Pontevedra e Vilagarcía e recoloca o persoal en Vigo

Tenda Bershka en Benito Corbal © Mónica Patxot

O grupo Inditex pecha a finais deste mes de xaneiro as súas tendas da marca Bershka en Pontevedra e Vilagarcía de Arousa. Así llo comunicou a empresa este martes a todo o persoal de ambos os establecementos, conformado por unha decena de traballadoras en cada cidade.

A empresa notificoulles a decisión e tamén lles ofreceu a posibilidade de recolocación nun novo local que abrirá en Vigo. A nova tenda situarase na rúa Urzáiz, nun local que até hai uns meses ocupaba a marca Zara e quedou baleiro tras o seu traslado a unha macrotenda na rúa Príncipe.

Fontes do grupo confirmaron o peche, que está previsto para o día 30 deste mes de xaneiro.

Segundo puido saber PontevedraViva, o peche destas tendas de Pontevedra e Vilagarcía forma parte do plan de optimización das súas tendas físicas posto en marcha por Inditex no ano 2020, que incluía o peche de entre 1.000 e 1.200 establecementos en todo o mundo, entre 250 e 350 en España.

Tras coñecer a decisión do peche, as traballadoras mostraron sorpresa e malestar, pero a empresa tranquilizounas coa oferta da recolocación, que supón manter os seus mesmos contratos en Vigo e tamén un plus de transporte, segundo o acordado no seu día na negociación deste plan de optimización entre Inditex e os sindicatos UXT e CC.OO..

Nese plan tamén se abriu a porta a recolocación noutras tendas doutras localidades e os sindicatos e a multinacional téxtil pactaron que os novos contratos sexan de calidade. Ademais, a recolocación é inmediata.

A nova tenda de Urzaiz ten moito maior tamaño que as que actualmente existen na rúa Benito Corbal de Pontevedra e na rúa Arcebispo Lago de Vilagarcía. Isto implica que haberá opción de recolocación para todas as traballadoras dos puntos de venda que van pechar.