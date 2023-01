O goberno de Vilagarcía apoia ás traballadoras da tenda de Bershka e pide a Inditex que reconsidere o peche

As empregadas da tenda de Bershka en Vilagarcía de Arousa contactaban nos últimos días co goberno local para trasladar a situación e as condicións que lles ofrece a empresa unha vez que Inditex decidiu pechar o establecemento situado na rúa Arcebispo Lago.

Desde o goberno local que lidera o alcalde Alberto Varela apoian as reivindicacións do persoal e lamentan a decisión adoptada polo grupo Inditex, que ten previsto trasladar ás traballadoras a Vigo, ao macro centro que estará especialmente dirixido á venda en liña.

Entenden as queixas das traballadoras ao supoñerlles un prexuízo ser recolocadas en Vigo xa que supón unha perda económica, de calidade de vida e de dificultade na conciliación da vida laboral e familiar debido aos desprazamentos diarios de ida e volta entre Vilagarcía e Vigo.

Desde o executivo de Vilagarcía pídese ao grupo empresarial que "reconsidere a decisión e que continúe apostando polo modelo de comercio de proximidade". Indican que esta decisión dunha das empresas "máis valiosas do mundo non compensaría a perda de imaxe pola falta da presenza física nas cidades" e sinala que supoñería a "perda da esencia dun imperio que Ortega levantou a partir dunha camisería e que desde as súas orixes soubo combinar o beneficio empresarial co beneficio social".

Lembra que en Vilagarcía implantouse téndaa número once da empresa téxtil e espera un cambio na decisión para contribuír a "crear emprego de calidade e a dinamizar a economía local". As traballadoras de Bershka iniciarán unha folga este xoves e o venres concentraranse na Praza de Galicia como protesta ante a medida.