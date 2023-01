O illamento telefónico de Borela ten os días contados: a semana próxima unha torre solucionarao

Os continuos problemas de cobertura telefónica que teñen os veciños e veciñas de Borela, en Cerdedo-Cotobade, están próximos a solucionarse. A próxima semana realizarase operativo de ensamblaxe da torre que albergará a antena de Movistar que porá fin a este illamento.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e o concelleiro Bruno Portela coordinaron o operativo cos directivos da Comunidade de Montes de Borela e unha empresa que teñen contratada.

Segundo a información facilitada polo Concello, as boas previsións metereolóxicas permitirán poñer en marcha un amplo operativo coordinado desde o Concello para favorecer o acceso dunha grúa de gran tonelaxe ao monte onde se ubica a torre que albergará a antena.

O pasado mes de outubro lográrase chegar cun camión formigoneira para preparar a base da torre onde irá suxeito o primeiro tramo da mesma, pero as continuas choivas impediron o acceso dun guindastre de gran tonelaxe para completar a ensamblaxe dos dous tramos desta infraestrutura de comunicacións.

A intención do Concello é colaborar con medios propios para que na vindeira semana se poida facer un operativo a base de colocar cachotes de pedra que favorezan o agarre das rodas do camión-guindastre e poida acceder ata o lugar onde se atopan os dous tramos da torre depositados no chan e poidan erguelos e ensamblalos coa base onde está a cimentación.

Cubela manifestou o desexo do Concello de colaborar coa Comunidade de Montes de Borela e coa propia empresa que traerá o guindastre para darlle unha solución de cobertura móbil á veciñanza dunha vez por todas.