Reiteradas avarías na liña de Movistar deixan sen teléfono fixo á veciñanza

O alcalde instou aos responsables de Movistar a solucionar de inmediato a avaría ou a poñer solucións técnicas intermedias aínda que sexa provisionalmente para solventar un problema que non é illado e que están padecendo moitos lugares do municipio.

Segundo o goberno local, o alcalde considera que o nivel de comprensión e paciencia dos usuarios de Movistar xa acadou os límites admisibles e prega que se faga un esforzo definitivo para subsanar a avaría canto antes. Non se descarta que se inicien tódalas accións oportunas, por parte do Concello, para esixir responsabilidades ante esta situación que se está volvendo a habitual en moitos lugares do municipio.