Activan a alerta por inundaciones na conca do Lérez ao superarse o nivel de desbordamento

As intensas choivas que están a caer sobre Galicia nas últimas horas levaron ás autoridades a activar o plan por inundacións en oito ríos galegos, entre eles o Lérez.

A conca do río pontevedrés superou xa o nivel de desbordamento, polo que non se descarta que ao longo desta mañá prodúzanse inundacións puntuais de terreos, espazos urbanos ou propiedades.

Esta circunstancia coincide ademais coa pleamar, que este luns estaba fixada para as dez e media da mañá, o que fixo incrementar considerablemente o caudal do río.

Ante esta situación, desde o 112 Galicia recomenda abandonar todo tipo de actividades que se realicen nos espazos fluviais, retirar vehículos da marxe dos ríos e evitar atravesar pontes ou torrentes de auga.

No caso de que a auga alcance o vehículo no que viaxamos, as autoridades suxiren saír do coche e situarse nunha parte alta para evitar ser arrastrados.