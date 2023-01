Compromiso para que o 100% das vivendas de Cerdedo-Cotobade teñan fibra óptica este ano

Instalación de fibra óptica en Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunciou este martes que acaba de chegar a un compromiso coa empresa Movistar para que ao longo deste ano 2023 cubra o 100% da demanda de fibra óptica no municipio.

Segundo sinalou, tendo en conta que o despregue da fibra óptica estase a desenrolar "dun xeito moi rápido" no concello, ten o compromiso firme de Movistar de que chegará todas as parroquias e lugares de Cerdedo-Cotobade este ano. Mesmo hai posibilidade de que sexa xa na primeira metade de ano.

Este servizo permitirá rematar cos problemas de illamento que algunhas poboacións mantiñan ata o de agora, sufrindo un alto risco de sufrir unha fenda tecnolóxica.

Cubela tamén deu a coñecer que manterá en breve unha serie de xuntanzas veciñais en todas as parroquias do municipio para recoller as demandas e as solicitudes de alta para contar con fibra óptica en todos os domicilios.

Estas reunións vanse facer coa intención de recoller calquera queixa e problema neste sentido e poder darlle a solución satisfactoria e axeitada.

Cubela explica que "son moitas as dificultades que as empresas subcontratadas están pondo a moitos veciños en lugares onde en teoría xa poderían conectarse", por iso é polo que o Goberno municipal decidiu ser proactivo e canalizar todas estas suxestións a través das reunións.