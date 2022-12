A Zona 2H e os aparcadoiros públicos gratuítos evitan o colapso do tráfico marinense polo Nadal

As festas do Nadal supoñen un aumento dos desprazamentos e da afluencia de xente no casco urbano de Marín, tanto polo volume de compras que se realiza no comercio local para adquirir os agasallos de Nadal como pola asistencia á gran cantidade de actividades que se programan desde o Concello ao longo destas semanas.

Neste contexto, a ampliación da Zona 2H que levou a cabo o goberno local nos últimos meses para poder habilitar un maior número de prazas de estacionamento con capacidade de rotación está a funcionar “como unha ferramenta moi efectiva en momentos de alta densidade de tráfico como estes”, aseguraron fontes do executivo municipal.

A estratexia da Zona 2H, enmarcada no Proxecto MARES (Marín Estacionamento), permite á veciñanza e aos visitantes deixar o coche durante dúas horas, sen coste algún, nas principais vías do municipio, tempo abondo para realizar xestións, compras e consumir na hostalaría local.

Esta é unha das patas que conforman MARES, xunto cos aparcadoiros públicos gratuitos que, ao longo de todo o casco urbano, chegaron a superar as 600 prazas de estacionamento de nova creación habilitadas nos últimos anos. “Esta opción é a máis axeitada para aqueles que precisan deixar o seu vehículo durante máis tempo porque a súa estancia na vila é máis longa, ben por motivos laborais ou de ocio”, precisan desde o Concello.

O goberno local considera que con estas dúas estratexias reordenouse dun xeito efectivo o espazo urbano, tratando de optimizalo o máximo posible e xerando unha rotación que favoreza o estacionamento de todas as persoas que visitan Marín nestas datas.