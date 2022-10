Seis novas zonas de Marín súmanse aos espazos de aparcamento regulado

Os espazos de aparcamento regulado por tempo, coñecidos como Zona 2H, amplíanse en Marín. Seis novas áreas urbanas incorpóranse a este sistema, impulsado polo Concello para garantir que exista rotación nos vehículos e sexa máis doado aparcar nas principais rúas da vila.

Os traballos para o pintado e sinalización das rúas que se incorporan á regulación xa están rematados e, desde este luns, a Policía Local procederá ao control do estacionamento nestas zonas para garantir o seu bo funcionamento.

En total, serán 84 as prazas de aparcamento que se suman á oferta existente.

Na Rúa Exército e Marina, próxima á Praza de Abastos, ocuparanse as vinte prazas de estacionamento existentes na súa marxe esquerda, desde a entrada principal ata a súa bifurcación coa Praza de España.

No ámbito do centro de saúde, na Rúa Mestre Landín Pazos, regularase o aparcadoiro público do INVIED e a beirarrúa pegada ao edificio, exceptuando as prazas destinadas á ambulancia e a de persoas con mobilidade reducida. Serán outras quince prazas.

Doce prazas están na Rúa Méndez Núñez, entre o carga e descarga detrás do Concello e o carga e descarga que hai detrás da biblioteca pública; e en Jaime Janer, desde o cruzamento coa Travesía Jaime Janer ata o cruce coa rúa Busto de Abaixo, ocuparanse outras once prazas.

Na Rúa da Ponte será todo o tramo, unindo coas prazas xa existentes como Zona 2H, o que permitirá sumar vinte prazas e, por último, na Avenida de Ourense habilitaranse seis prazas desde o cruzamento da Rúa Carballino ata o a rúa do Tombo.