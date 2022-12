"Aquí todo Combarro vén a comprar lotaría, non sabemos a quen lle tocou"

Laura Currás e o seu neto Saúl, vendedores dun décimo do Gordo © Cristina Saiz Celebración en Combarro tras repartir o Gordo da Lotaría de Nadal © Cristina Saiz Laura Currás, vendedora dun décimo do Gordo © Cristina Saiz

Todo Combarro, a esta hora, faise a mesma pregunta. Quen é o afortunado ou afortunada ao que lle tocou o Gordo da Lotería de Nadal? É o que comprase, a través dun terminal, un décimo do número 05490.

Comprouno no restaurante Hogar del Puerto, situado na Rúa Baixada á Chousa, nas inmediacións do porto deportivo. Seu é un premio de 400.000 euros.

"Aquí todo Combarro vén a comprar lotería, non sabemos a quen lle tocou", asegura Laura Currás que, aos seus 78 anos, segue día tras día ao pé do canón deste punto de venda de loterías, que xa hai catro anos repartiu o primeiro premio deste sorteo.

Afirma estar "moi contentos" de repartir sorte nesta máxica xornada. "Gustaríame que lle tocase a todos os que compran aquí, pero iso non pode ser", engadiu.

Iso si, por agora descoñecen quen pode ser o afortunado. "É moi probable que fose un turista porque vendemos moito para fóra", destaca Saúl, o neto da loteira, aínda que para eles "daríanos máis ilusión que fose para alguén do pobo".

Para esta familia dar o Gordo de novo, catro anos despois, "dános moito orgullo" porque contribúe ademais a que o seu establecemento "teña moita fama". Dérono por terminal, un método "no que a xente non confía moito" pero no que, ao final, tamén toca.

El mesmo, segundo desvelou a súa avoa, vaticinou onte á noite que repartirían algún premio porque ao seu pai, mariñeiro de profesión, "afundíuselle o barco dúas veces nun mes". Que fose sen consecuencias graves "si que foi un premio da lotería", recoñece a muller.

Precisamente Juan Luís Currás, chegado do mar, acudiu directo ao restaurante para abrazar á súa nai e celebrar este premio. No barco chegou a deixar os 18 quilos de ameixas que capturara que, tras a celebración, tivo que ir buscar.

Para Laura Currás, con todo, esta é unha xornada de "emoción e alegría" para eles, pero tamén de certa tristeza porque "faltan dúas persoas moi importantes". Hai quince meses faleceu o seu marido e, pouco despois, a súa cuñada. "A miña alegría sería telos presentes", afirma.

A pesar de todo, subliña o seu neto Saul, "é a miña avoa a que ten a ilusión e a sorte". Leva máis de 56 anos traballando neste punto de venda, "desde as sete e media da mañá todos os días". Xente como ela, sostén o mozo, están feitos doutra pasta.

Pantalla completa Felicidade en Combarro tras vender un décimo do Gordo Todo Combarro, a esta hora, faise a mesma pregunta. Quen é o afortunado ou afortunada ao que lle tocou o Gordo da Lotería de Nadal? É o que comprase, a través dun terminal, un décimo do número 05490. Comprouno no restaurante Hogar del Puerto, situado na Rúa Baixada á Chousa, nas inmediacións do porto deportivo © Cristina Saiz