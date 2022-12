Bueu reparte 3,6 millóns de euros: "Xa tiñamos preparadas as botellas por se tocaba algo"

A Lotería de Nadal deixa 3,6 millóns cun cuarto premio en Bueu © PontevedraViva Sheila Souto, empregada da administración de Lotería nº1 de Bueu © PontevedraViva María Rosa, unha das afortunadas cun boleto do cuarto premio de Bueu © PontevedraViva

O cava bañaba na mañá deste xoves a oficina da administración número 1 de Lotería de Bueu, situada en Montero Ríos. Non era para menos. Venderan 18 series do 25296, o último cuarto premio que saía no sorteo da Lotería de Nadal. En total, 3,6 millóns de euros repartidos entre particulares.

Sheila Souto Piñeiro, empregada da administración, mostrábase feliz: "estabamos aquí sentadas coa Primitiva e chámannos da tele para dicir que deramos o cuarto premio. Como? e xa nos comezou a chamar toda a xente".

En setembro, tras o traspaso da administración, abriron as súas portas e xa poden considerarse repartidoras de fortuna porque o 6 de decembro deron o premio especial da Lotería. "Dous premios en dúas semanas, mellor apertura... imposible", afirma Sheila Souto cun sorriso.

Tanto a loteira como as empregadas desta administración non quedaron con décimos do número premiado pero saben que moitos residentes de Bueu foron premiados e sospeitan que tamén algúns turistas que, durante o mes de setembro visitaron a vila, tamén levaron boletos do número agraciado.

"O número abonado de Bueu é o seis, vendeuse moitísimo", aseguran indicando que todo se vendeu por portelo. "Xa tiñamos preparadas as botellas por se tocaba algo", explica Sheila entre risas.

Pola oficina de Lotería achégase tamén unha das afortunadas, María Rosa, unha traballadora dunha fábrica centolleira de Beluso. Quería comprobar se era certa a noticia: "tocáronme 20.000 euros por un recibo. Nunca xamais me tocou nada e mira".

Esta muller sufriu unha caída hai unha semana e leva o brazo en cabestrillo. Foi a súa neta quen esta mañá pediulle que lle deixase ver os boletos e quen lle deu a noticia: "Collino por coller. Boto unha bonoloto de dous euros ou unha primitiva e dáme igual uns números que outros".

Sobre a que destinará o premio, aínda terá que pensalo: "non sei que facer, teño catro netos preciosos e un fillo e unha filla", explicaba para indicar que os seus familiares terán "un cariño" nestas festas, que chegaron cun premio debaixo do brazo.

Sheila Souto. Empregada da administración nº1 de Bueu, que repartiu un cuarto premio
María Rosa. Premiada na Lotaría de Nadal 2022