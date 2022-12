A Policía Nacional activa en Pontevedra o plan ‘comercio seguro’ para previr roubos e estafas en Nadal

A Policía Nacional incrementou o número de efectivos policiais nas zonas comerciais de gran afluencia de público, un dispositivo que se manterá durante toda a campaña do Nadal no marco da intensificación do Plan Comercio Seguro.

Este Plan está deseñado para dar protección ao sector do comercio e aos seus clientes durante todo o ano e en determinadas datas, como a época do Nadal, refórzase para minimizar a proliferación das infraccións penais contra os comerciantes e os cidadáns que frecuentan as zonas comerciais, especialmente nas zonas comerciais e de lecer, mercadillos do Nadal e lugares con atraccións típicas.

O incremento de axentes, con especial relevancia da presenza policial uniformada, repercutirá na seguridade cidadá coa implantación de plans específicos en cada lugar.

Ao mesmo tempo distribuiranse guías trípticos con consellos de seguridade destinados a asociacións e comerciantes.

Neste material divulgativo inclúense consellos como o priorizar o uso de medios de pago electrónico, a recomendación de dispoñer de detectores de billetes falsos, que se realice o tratamento dos datos persoais #de acordo con a lexislación vixente ou que se preste atención ás persoas que teñan actitude vixiante.

Ademais, apuntan que se decide instalar calquera medida de seguridade no establecemento, que o responsable recorra sempre a profesionais habilitados pola Policía Nacional.

No caso de sufrir ou presenciar un feito delituoso, a Policía indica que se evite manipular calquera obxecto, e que se se observa a porta do local forzada ou aberta, non entre e chamen ao 091.