Detidos os autores dos roubos recentes en vivendas de Ponte Caldelas e Cotobade

Tres persoas, dous homes e unha muller, son os sospeitosos dos roubos en vivendas que nas últimas semanas causaron sensación de alarma en Ponche Caldelas e Cerdedo-Cotobade. Os tres integraban un grupo criminal dedicado aos roubos con forza en vivendas recentemente desmantelado pola Garda Civil e acabaron detidos.

Os dous homes son de nacionalidade albanesa e a muller ten orixe romanesa e nacionalidade italiana e todos quedaron en liberdade tras pasar ao dispor do Xulgado de Garda de Vigo.

A súa detención é resultado da Operación Espinha, investigada polo Equipo de Patrimonio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia dela Garda Civil da Coruña.

Os investigadores identificaron un vehículo cuxa placa de matrícula circulara por estradas próximas a varios dos lugares onde se cometeron roubos con forza en vivendas situadas en distintas localidades da provincia da Coruña no mes de outubro e empezaron unha investigación na que pescudaron que, tras ese período, abandonarían Galicia.

Devandito vehículo figuraba a nome dun veciño de Cataluña, sen antecedentes nin relación algunha cos usuarios, como adoita suceder habitualmente nos coches utilizados por este tipo de bandas.

O 14 de novembro volveron detectar o vehículo circulando pola autovía A52, saíndo da provincia de Ourense. Inmediatamente, montouse un dispositivo para dar con el. Os investigadores lográrono esa mesma tarde cando se dirixía cara ao centro da cidade de Vigo.

O día 16 foi detectado cando era ocupado por tres novos homes, que durante o percorrido efectuado adoptaron as habituais medidas de seguridade empregadas por quen tenta detectar se é obxecto dalgún seguimento, o que afianzou as sospeitas dos investigadores respecto a que poderían estar relacionados coa comisión dos roubos en vivendas.

O Xulgado de Instrución 8 da Coruña abriu o correspondente procedemento, autorizou continuar coa investigación e na tarde do día seguinte, os investigados levaron a cabo dous roubos en vivendas. Ao saltar a alarma nunha delas, e desprazarse ata o lugar unha patrulla de Policía Nacional, atopáronse nas proximidades cun individuo de nacionalidade albanesa en actitude de espera dentro dun vehículo, procedendo á súa detención.

Pouco despois, os investigadores localizaron un zulo nunha zona boscosa do lugar de Cabral onde ocultaran as ferramentas que utilizaban para forzar as entradas ás casas e unha considerable cantidade de xoias, as cales serían subtraídas das vivendas asaltadas os tres últimos días en Vigo.

Aínda se atopan depositadas nas dependencias da Comandancia da Garda Civil da Coruña pezas de xoiería, polo que para proceder á súa devolución, convídase a todo aquel que sufrise un roubo no seu domicilio durante os días 15 e 16 de novembro nas provincias da Coruña e Pontevedra, especialmente nas localidades de Ponte Caldelas, Cotobade ou arredores e na cidade de Vigo, a que consulte o blogue da Comandancia da Coruña https://guardiacivilacoruna.blogspot.com/2022/11/joyas-recuperadas-por-la-guardia-civil.html onde se cargaron de forma detallada as fotografías das xoias recuperadas.

En caso de recoñecer algunha destas xoias contacte coa Garda Civil no teléfono 981167800 ext. 1510350, 1510351 ou enviando un correo electrónico a c-cm-coruna-pj-patrimonio@guardiacivil.org.