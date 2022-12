O chapapote regresa á costa da Illa de Arousa mesturado con algas e investigan un barco de Vigo

Chapapote nunha praia da Illa © Concello de A Illa de Arousa Chapapote nunha praia da Illa © Concello de A Illa de Arousa

Vinte anos despois de que a catástrofe do Prestige cubrira de chapapote a costa galega, na Illa de Arousa volven rememorar aqueles duros momentos. Este martes, apareceron en dúas das súas praias, Ribeira do Chaso e O Campo, galletas de fuel mesturadas con algas.

O propio Concello da Illa de Arousa denunciou o ocorrido e oito operarios da brigada de Obras traballaron sen descanso desde a súa aparición para retirar os restos de chapapote da praia e devolverlle o seu estado natural, apoiados tamén pola Confraría. O alcalde, Carlos Iglesias e o edil de Obras, Luis Arosa, mantivéronse durante toda a mañá na praia supervisando os traballos.

Salvamento Marítimo desprazou a súa embarcación Salvamar Sargadelos e o servizo de Gardacostas de Galicia ao helicóptero Pesca1 para avaliar a existencia de restos no mar.

Paralelamente aos traballos de limpeza, hai xa aberta unha investigación para determinar a orixe do fuel. Fontes oficiais da Subdelegación do Goberno en Pontevedra confirman que se está a investigar un barco de Vigo como posible causante do sucedido.

Así, este barco notificou o pasado domingo unha limpeza de sentinas e agora a Capitanía Marítima de Vigo da Dirección Xeral da Marina Mercante investiga a posible relación co chapapote que chegou ás praias arousanas. .

O goberno local da Illa de Arousa solicita á Subdelegación do Goberno que manteña a investigación aberta para determinar as causas .

Ademais, agradece a axilidade da Subdelegación na cesión de medios ao Concello da Illa para proceder a limpeza dos areais no caso de que se acheguen ás costas da Arousa novos restos.

O alcalde agradece tamén a permanente comunicación establecida na xornada deste martes, a través da que o goberno local tivo coñecemento da retención dun barco en Vigo.