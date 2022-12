Iván Puentes asume a súa candidatura á alcaldía diante da Executiva Municipal da Agrupación Socialista

Iván Puentes ergue o puño tras a súa proclamación como candidato da Agrupación Socialista © Agrupación Socialista de Pontevedra A Executiva Municipal da Agrupación Socialista proclama a Iván Puentes como candidato ás municipais © Agrupación Socialista de Pontevedra

Sen xornada de votación quedou a militancia socialista de Pontevedra para este domingo cando estaba previsto o proceso de Primarias para decidir quen sería a cabeza de candidatura. Tino Fernández decidiu retirar a súa candidatura e, por tanto, na tarde deste venres, a Executiva Municipal da Agrupación Socialista proclamaba a Iván Puentes como candidato do PSdeG-PSOE ás próximas eleccións municipais, á espera da ratificación no Comité Federal.

Maica Larriba, secretaria xeral da Executiva, manifestaba que se abre un período de apoio ao candidato para facer "un proxecto que ilusione á cidadanía de Pontevedra" e mostrou o respaldo de toda a agrupación. "Queremos un proxecto ilusionante, centrado nos valores históricos do PSOE", afirmou Larriba sinalando que a intención é xerar unha cidade máis igualitaria, xusta, sostible e que aposte pola calidade de vida da cidadanía.

Pola súa banda, Iván Puentes Rivera dirixiu as súas primeiras palabras a Tino Fernández agradecendo todo o traballo que está a desenvolver no Concello de Pontevedra como concelleiro de Deportes e como portavoz municipal da agrupación socialista. Fixo mención ao esforzo realizado por Fernández na corporación durante os últimos doce anos "en tempos non fáciles desde o punto de vista electoral". Agradeceu tamén o xesto de retirarse asumindo que había unha maioría que entendía que era necesario unha substitución.

De fcara ao futuro, prognosticou que xa non haberá debate interno nin dúas sensibilidades e que se expón un obxectivo común: "chegar ao 28 de maio en disposición de liderar o próximo goberno municipal de Pontevedra". Afirmou que as enquisas ofrecen un BNG á baixa e un PSOE en alza mentres que o PP atópase estacando "sen posibilidade de lograr a alcaldía".

A súa proposta, expuxo, céntrase en manter as cousas boas desenvolvidas durante os gobernos do BNG pero pensando que "quedan cousas por facer". Quere que Pontevedra se manteña activa económica e socialmente co asentamento de empresas baseadas na economía verde, permitindo que se converta nunha cidade onde "traballar e residir", con política cultural activa e manténdose como referente social seguindo o "novo modelo económico europeo".