O PSOE 'oficializa' a súas primarias en Pontevedra e confirma a Tino Fernández e Iván Puentes como candidatos

Iván Puentes entrega os avais para as primarias do PSOE © PontevedraViva

Agora si. Salvo un acordo que se antolla imposible, os afiliados do PSOE en Pontevedra deberán acudir a votar o próximo 11 de decembro. É a data prevista para a celebración das primarias coas que os socialistas escollerán ao seu candidato para as municipais de 2023.

O partido, unha vez que os dous candidatos presentaron os avais necesarios, un máximo do 15% do total do censo de afiliados, confirmou que tanto Iván Puentes como Tino Fernández lograron reunir os 65 apoios que se esixían para participar neste proceso.

Ambos entregaron os seus respectivos apoios na sede do PSdeG-PSOE, en Santiago, cuxos responsables foron os encargados de validar os avais presentados.

Iván Puentes, que acudiu á cita acompañado de Yoya Blanco e Margariña Valderrama, agradeceu "enormemente" o apoio dos afiliados socialistas que avalaron a súa candidatura, algo que recibe cunha "enorme responsabilidade".

A militancia do PSOE pontevedrés, segundo Puentes, "ten ganas de facer o que sempre fixo", ao ser o único partido que deixa unha decisión deste caso en mans das súas bases.

Agora, espera obter o seu apoio para "iniciar unha nova etapa" que signifique construír un proxecto "gañador" cun equipo "que nos leve a liderar ou próximo goberno municipal".

Tino Fernández, pola súa banda, subliñou que a recollida de avais foi "mellor do que esperaba", notando unha gran corrente de apoio entre os seus compañeiros de partido, ante os que se comprometeu que "traballarei para que Pontevedra siga sendo un referente".

"Aínda cabe moito que facer para mellorar", asegurou Fernández, que ve ao PSOE como un partido "referente" en Pontevedra que achega "prudencia, reflexión, sensatez e proximidade", calidades que el quere trasladar aos cidadáns nas municipais de 2023.

Con iso quere traballar porque Pontevedra "sexa cada vez máis grande, máis bonita e máis recoñecida no mundo", sentenciou o candidato socialista.