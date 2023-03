Yoya Blanco repite como número 2 da lista do PSOE ás municipais e Paloma Castro regresa á política local no 4

Reunión da Comisión Executiva municipal da agrupación socialista de Pontevedra © PSOE de Pontevedra

O PSOE converteuse este xoves no primeiro partido político en presentar a súa candidatura completa para as eleccións municipais do vindeiro 28 de maio en Pontevedra. Trátase dunha lista na que, acompañando a Iván Puentes como número 1, repetirá no segundo posto Yoya Blanco, actual concelleira de Promoción Económica, Turismo, Igualdade e Universidade.

A lista está carga de novidades. A primeira é a irrupción no número 3 de Manuel Fariña Casanova, profesor e secretario dos IES Frei Martín Sarmiento. Secretario de Educación e Cultura da agrupación socialista de Pontevedra, é tamén membro do Comité Provincial e do Comité Nacional do PSdeG.

No número 4 irá Paloma Castro, no que será o seu regreso á política local que deixou nas últimas eleccións autonómicas para converterse en deputado no Parlamento de Galicia.

Marcos Rey, actualmente concelleiro de Benestar Social e Animal, tamén repite posto e será o número 5 mentres que o seis vaino ocupar a artista Carmen Hermo Sánchez, catedrática de Debuxo no IES Frei Martín Sarmiento e profesora asociada na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

A comisión executiva municipal da agrupación socialista de Pontevedra aprobou este xoves a candidatura nunha reunión extraordinaria. Agora será remitida á comisión provincial de listas para a súa ratificación.

Unha vez aprobada, o seu cabeza de lista, Iván Puentes, destacou que se trata dunha candidatura que "mestura diversas cuestións que son básicas en calquera equipo político": veteranía e experiencia na xestión municipal e incorporación en postos moi importantes de novos perfís, novas caras e de persoas que nunca formaron parte dunha candidatura electoral.

Fala, así, dunha "mestura entre a experiencia e a nova sabia de xente que fundamentalmente ven do movemento asociativo, que representan a Pontevedra real, a Pontevedra que se move, que vive cada día".

A lista é paritaria e "absolutamente cremalleira" e nela entran candidatos de menos de 20 anos, como David Fraga Garrido (estudante de Maxisterio e xogador do Pontevedra CF de 19 anos), con outros moi veteranos e "un referente na loita sindical e social e política" como o ex deputado, ex concelleiro e ex delegado do Goberno Antón Louro (71), a histórica socialista Margariña Valderrama Currás (82) ou o presidente do PSOE pontevedrés e histórico dirixente de UGT Benito Gama Calvo (79). Os tres van como suplentes, como tamén a senadora Marica Adrio.

Iván Puentes destaca que se trata dunha candidatura que inclúe persoas do mundo académico, da sanidade ou da empresa privada e que inclúe a representantes "desa Pontevedra emprendedora que pretendemos impulsar no próximo mandato municipal".

Presume, ademais, de que a candidatura responde ás "diferentes sensibilidades que hai a sociedade pontevedresa" e que "está chamada a ser a alternativa de goberno ao BNG", actual socio do PSOE en Pontevedra.

O alcaldable socialista considera que é tamén "a alternativa de goberno a este modelo de cidade que nos últimos 24 anos dirixiu os destinos de Pontevedra, que temos que preservar, pero que temos que perfeccionar e levar máis aló".

A lista complétana, a partir do número 7:

Guillerme ‘Yeyo’ Pérez Agulla

Alicia Rodríguez Esteban

Ángel Mario Lago

Margarita González Bértola

Pedro Hermida Paredes

Eugenia Jorge Marinero

Beltrán Raña Criado

Montserrat Couto Rodiño

Fernando Baena Ozores

Estrela Vilacoba Blanco

Roberto Taboada Puig

Rocío Carrera Portela

David Fraga Garrido

Patricia Vilán Lorenzo

Carlos Paz Sánchez

María Abollado Vidal

Christian Fernández Ramos

Paloma Rodríguez Español

Camilo Garrido Torres

Suplentes: