A infantería celebra a festividade da patroa no cuartel militar de Figueirido

Celebración da patroa de Infantería polos Rexementos da BRILAT © Ministerio de Defensa Acto do Rexemento Príncipe 3 en Siero, onde recibía a Medalla de Ouro © Ministerio de Defensa

8 de decembro, día da Inmaculada Concepción, e a Brigada Galicia VII - BRILAT - celebraba, como é tradicional, a parada militar en honra á Patroa da arma de Infantería, Estado Maior e Corpo Eclesiástico na base Xeneral Morillo de Figueirido.

O acto militar foi presidido polo tenente xeral Luís Cebrián Carbonell, actual director xeral de Infraestrutura do Ministerio de Defensa e que entre o 2014 e 2017 exerceu como xefe da BRILAT. Neste acto acompañáballe o xeneral Luís Cortés Delgado, xefe da Brigada e diversas autoridades do ámbito civil e militar.

Homes e mulleres do Rexemento de Infantería Isabel a Católica 29 formaron no patio de armas do cuartel ao mando do coronel Carlos Augado Valladares. Este rexemento celebra neste 2022 o 150 aniversario do seu nacemento.

Durante o evento impuxéronse condecoracións e desenvolveuse a habitual homenaxe a aqueles que deron a súa vida por España. Tamén se realizou un desfile a pé e un desfile motorizado cos vehículos do rexemento. Neste acto lémbrase tamén a Batalla de Empel co denominado "Milagre do Empel", lenda na que se narra como un soldado atopou unha imaxe da Inmaculada Concepción, e tras os rezos do exército, conxelouse o río Mosa permitindo o avance das tropas.

A festividade tamén foi celebrada polo Rexemento Príncipe 3, a outra unidade de infantería pertencente á BRILAT, con sede no Acuartelamento Cabo Noval de Siero, no Principado de Asturias. Nas últimas horas, esta formación recibía a Medalla de Ouro do Concello de Siero en recoñecemento do seu labor cara á sociedade.